Feyenoord O21 laat Jong Sparta zweten, maar kan promotie vergeten

Pascal Bosschaart is er met Feyenoord Onder 21 niet in geslaagd te promoveren naar de Tweede Divisie. De ploeg uit Rotterdam-Zuid maakte het Jong Sparta Rotterdam op Het Kasteel flink lastig, maar over twee duels waren de Spangenaren uiteindelijk met 4-3 te sterk.

Dinsdag stonden Feyenoord O21 en Jong Sparta op Varkenoord tegenover elkaar voor de heenwedstrijd in de finale van de play-offs. De ploeg uit Spangen won het duel met liefst 0-3, dus hadden de mannen van Bosschaart een wonder nodig om naar de Tweede Divisie te promoveren. “In de play-offs gebeuren altijd gekke dingen, dus het geloof is er zeker wel”, stelde de oefenmeester na afloop van de heenwedstrijd.

Dat geloof van Bosschaart was volledig terecht, zo bleek op Het Kasteel. De bezoekers kwamen na bijna een halfuur spelen op voorsprong via Joey de Bie. Om de uitgangspositie nog meer te verbeteren, probeerde de ploeg uit Rotterdam-Zuid verder aan te dringen, maar dat leidde voor rust niet meer tot doelpunten. Na rust kwamen die er wel. Na 54 minuten was het Fabiano Rust die het verschil over twee duels terugbracht naar een doelpunt, terwijl Ayoub Ouarghi vijf minuten later voor de gelijkmaker over twee duels zorgde.

Lang leek het duel in Spangen op een verlenging af te stevenen, maar drie minuten voor tijd was het Dylan van Wageningen die Sparta uit een hoekschop de zege in het tweeluik bezorgde. Daardoor is het Jong Sparta dat volgend seizoen weer in de Tweede Divisie zal uitkomen. Feyenoord Onder 21 blijft actief in de beloftencompetitie en zal weer kampioen moeten worden om weer een kans te krijgen toe te treden tot de voetbalpiramide.

