Play-off-wedstrijd Jong Sparta – Feyenoord O21 na 71 minuten om bizarre reden stilgelegd

De return van de play-off-wedstrijd tussen Jong Sparta en Feyenoord Onder 21 is zaterdagavond na 71 minuten spelen om een zeer bijzondere reden stilgelegd. Scheidsrechter Thomas Hardeman had namelijk te maken met een blessure. Na een korte behandeling kon de arbiter wel verder en hervatte hij de wedstrijd.

Zaterdag stond de return van de play-off-wedstrijd tussen Jong Sparta en Feyenoord O21 op het programma. Sparta had de heenwedstrijd op Varkenoord met 0-3 gewonnen en waande zich al zo goed als zeker ook volgend jaar in de Tweede Divisie actief te zijn. Feyenoord speelde echter een sterke wedstrijd en kort na rust stond het ook op Het Kasteel 0-3, waarmee de stand over twee duels gelijk was.

Bij die tussenstand legde Hardeman de wedstrijd na 71 minuten spelen plotseling stil, waarna hij richting de zijlijn draafde. Daar ging de arbiter erbij zitten, waarna hij aan een blessure aan zijn kuit werd behandeld. Beide trainers gebruikten dit moment om hun ploegen op scherp te krijgen voor de slotfase van de reguliere speeltijd. Na een korte behandeling bleek Hardeman gewoon verder te kunnen, dus liet hij het duel weer hervatten.

© Rijnmond

