NAC zet in op Feyenoord-talent, Van Persie gaat voor verhuur liggen

NAC Breda hoopt ook komend seizoen een vleugelaanvaller van Feyenoord te kunnen huren. Volgens Voetbal International zetten de Bredanaars in op de komst van , die moet opvolgen. Robin van Persie wil de twintigjarige aanvaller echter nog niet laten gaan.

Slory was bij Feyenoord jarenlang actief in de jeugdopleiding en werd door de Rotterdammers afgelopen seizoen gestald bij FC Dordrecht. In de Keuken Kampioen Divisie ontwikkelde de jongeling zich uitstekend en plaatste hij zich met De Schapekoppen als nummer vijf voor de play-offs. Daarin was Willem II in de halve finale te sterk na strafschoppen. Slory had een belangrijke rol in het succes van zijn ploeg; in 38 officiële duels was de vleugelspeler twaalf keer trefzeker en gaf hij ook nog tien assists.

LEES OOK: FC Twente versterkt zich met Feyenoord-speler

Artikel gaat verder onder video

Nadat NAC in het voorbije seizoen gebruik kon maken van de diensten van Sauer, hopen de Bredanaars in de vorm van Slory ook volgend seizoen een vleugelspeler van Feyenoord te huren. De verstandhouding tussen beide clubs zou na de verhuurperiode van de jonge Slowaak goed zijn. Feyenoord zou namelijk in het achterhoofd houden dat Sauer zich goed heeft ontwikkeld in het Rat Verlegh Stadion.

LEES OOK: 'Feyenoord-middenvelder Zechiël hakt knoop door en gaat komend seizoen Europa in'

Waar NAC Slory het liefst zo snel mogelijk binnen haalt, wil Van Persie daar vooralsnog niet aan meewerken. De trainer van Feyenoord wil het talent eerst in de voorbereiding bij zijn eigen ploeg aan het werk zien, waarna hij waarschijnlijk alsnog op huurbasis mag vertrekken. In Breda hopen ze dat Slory voor het begin van de competitie kan aansluiten en voorlopig houdt De Parel van het Zuiden een plekje voor hem vrij in de selectie.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'Feyenoord doet nieuw recordbod en wil andere clubs, waaronder Ajax, zo aftroeven' 🔗

👉 Brian Priske is 119 dagen na Feyenoord-ontslag weer trainer 🔗

👉 'Feyenoord veegt miljoenenbod van tafel, onderhandelt op geheime locatie verder' 🔗

👉 Vink: 'Zijn hele lichaam spreekt Feyenoord, zijn ogen twinkelen als de naam genoemd wordt' 🔗

👉 ‘Engelse topclub mengt zich in strijd om Paixão’ 🔗