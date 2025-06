'Feyenoord-middenvelder Zechiël hakt knoop door en gaat komend seizoen Europa in'

Feyenoord verhuurt komend seizoen aan FC Utrecht, zo meldt De Telegraaf. De 21-jarige middenvelder speelde de tweede helft van het voorbije seizoen op huurbasis bij Sparta Rotterdam, dat hem graag langer had gehouden. Zechiël verscheen daarnaast ook op de radar van FC Twente.

Zechiël heeft zelf de knoop doorgehakt, schrijft Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns: "De keuze van de speler is gevallen op de nummer vier van het voorbije Eredivisie-seizoen, wordt bevestigd door bronnen rond FC Utrecht. Dat betekent dat hij komend seizoen voorronde Europa League gaat spelen. Op korte termijn zal Zechiël de medische keuring doorlopen en wordt de tijdelijke overgang afgerond", schrijft Kapteijns.

LEES OOK: 'Feyenoord héél dichtbij akkoord over miljoenentransfer'

Artikel gaat verder onder video

Dat Feyenoord opnieuw akkoord gaat met een tijdelijk vertrek van Zechiël, betekent allerminst dat de club geen vertrouwen heeft in de middenvelder, aldus Kapteijns: "Feyenoord wilde Zechiël uitsluitend verhuren, omdat de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie veel toekomst ziet in de middenvelder." Omdat zijn kansen op speeltijd in De Kuip komend seizoen als laag werd ingeschat, is een nieuwe uitleenbeurt de beste uitkomst voor beide partijen. Zechiël ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2028.

LEES OOK: 'Franse grootmacht probeert hyperambitieus FC Utrecht-plan te dwarsbomen'

Zechiël werd op jonge leeftijd door Feyenoord weggeplukt uit de opleiding van stadgenoot Sparta en debuteerde in augustus 2023 in de hoofdmacht, in een Eredivisieduel met Almere City (6-1). De middenvelder speelde tot op heden zestien officiële wedstrijden voor de Stadionclub, waarvan veertien in het voorbije seizoen. Kansen als basisspeler kreeg hij echter nauwelijks, waarna hij afgelopen winter tijdelijk terugkeerde op Het Kasteel. Namens Sparta kwam hij in de tweede seizoenshelft dertien keer in actie en scoorde hij twee keer, waaronder een goal in de slotwedstrijd van het seizoen. Zechiël maakte toen de 1-1 in het thuisduel met PSV, dat echter alsnog met 1-3 won en zo de landstitel veiligstelde.

Benita definitief naar Heracles Almelo

Waar Feyenoord opnieuw tijdelijk afscheid neemt van Zechiël, trekt Mimeirhel Benita de deur in De Kuip definitief achter zich dicht. De verdediger (21) tekent een contract tot medio 2028 bij Heracles Almelo, de club die hem afgelopen seizoen al huurde van Feyenoord. In zijn verbintenis is een optie voor een extra seizoen opgenomen, zo meldt Heracles via de officiële kanalen. Benita had bij Feyenoord nog een contract tot medio 2026, waardoor de club een transfersom ontvangt voor de rechtsback.

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

👉 ‘Dortmund om tafel met Utrecht over oplossing voor Haller’ 🔗

👉 'Toornstra ontvangt zeer binnenkort aanbieding van Eredivisieclub' 🔗

👉 'Ajax zet FC Utrecht-parel in grote letters op verlanglijst voor volgend seizoen' 🔗

👉 Ten Hag meldt zich na nederlaag Ajax in kleedkamer Utrecht 🔗

👉 El Karouani onthult: 'Er wordt alleen over PSV gesproken, maar...' 🔗