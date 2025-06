'Franse grootmacht probeert hyperambitieus FC Utrecht-plan te dwarsbomen'

FC Utrecht hoopt langer aan zich te binden, weet VoetbalPrimeur. De Domstedelingen verrasten afgelopen winter werd het terughalen van de Ivoriaanse spits en werkt aan een constructie om ook komend seizoen over hem te beschikken. Dat wordt nog geen eenvoudige klus voor het ambitieuze FC Utrecht, aangezien er ook concurrentie is van het Franse LOSC Lille.

Haller, die nog een contract heeft tot medio 2026 bij Borussia Dortmund, kwam afgelopen winter op huurbasis over de Duitse club. Met de Ivoriaan in de gelederen wist de ploeg van Ron Jans de goede eerste seizoenshelft een vervolg te geven, waarmee de vierde plaats in de Eredivisie werd vastgesteld. De Domstedelingen gaan daarmee de voorrondes van de Europa League in. In zijn tweede periode in Utrecht kwam Haller tot achttien duels in alle competities. Daarin was hij zes keer trefzeker en leverde hij een assist.

Normaliter keert de Ivoriaanse spits komende zomer weer terug bij Borussia Dortmund, maar de Duitse topclub is hem liever kwijt dan rijk. FC Utrecht zou inmiddels de contouren van een meerjarig contract hebben klaarliggen voor de dertigjarige spits. Al zou er op financieel vlak nog wel flink wat flexibiliteit nodig zijn, ook vanuit Haller. Naar verluidt staat de spits voor zo'n negen miljoen euro per jaar op de loonlijst in Dortmund. Wel zou de aanvaller er positief tegenover staan om water bij de wijn te doen.

Kaper op de kust voor Haller

Een langer verblijf bij FC Utrecht is echter nog geen uitgemaakte zaak. AfricaFoot schrijft namelijk dat de Ligue 1 wel eens de volgende bestemming zou kunnen zijn van Haller. De Franse topclub LOSC Lille zou wel oren hebben naar de spits. De club uit Noord-Frankrijk is inmidddels zelfs de gesprekken gestart om zijn geluk te beproeven. Daarnaast rept het medium over belangstelling van het Saudische Al Qadsiah, al is Haller niet van plan om komende zomer naar het Midden-Oosten te verkassen.

FC Utrecht slagvaardig op de transfermarkt

FC Utrecht, dat zich eind juli al mag opmaken voor de tweede voorronde van de Europa League, toont zich de voorbije weken uiterst ambitieus op de transfermarkt. Zo werden de koopopties van Yoann Cathline en Miguel Rodríguez gelicht. Daarnaast versterkte de club zich met Davy van den Berg, Mike Eerdhuijzen, Dani de Wit en Derry Murkin. Daar zal het de komende weken in ieder geval niet bij blijven als het aan techisch directeur Jordy Zuidam ligt.

