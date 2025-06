Eredivisie-club brengt bod van 10 miljoen (!) uit op Semih Kilicsoy

FC Utrecht werkt achter de schermen aan een spectaculaire transfer. De club uit de Domstad heeft zich naar verluidt namelijk bij Besikas gemeld voor Semih Kilicsoy. FC Utrecht heeft grof geld over voor de negentienjarige spits.

Kilicsoy staat te boek als een van de grootste talenten van Turkije. De spits was vorig jaar onderdeel van de EK-selectie van de Turken en maakte als invaller speelminuten in de kwartfinales tegen het Nederlands elftal. Kilicsoy was de jongste speler in de EK-selectie van Turkije. Het afgelopen seizoen was de jonge aanvaller in 46 officiële wedstrijden voor Besiktas goed voor 4 doelpunten en 6 assists.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Zoon van Wesley Sneijder staat voor debuut als prof

Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Yagiz Sabuncuoglu heeft FC Utrecht een riant openingsbod neergelegd bij Besiktas voor Kilicsoy. De Eredivisionist wenst de aanvaller voor één seizoen te huren en een koopoptie te bedingen van liefst tien miljoen euro. Bovendien zou FC Utrecht kunnen instemmen met een doorverkooppercentage voor Besiktas van twintig procent. De berichtgeving van Sabuncuoglu is inmiddels ook overgenomen door het Algemeen Dagblad.

Mocht FC Utrecht daadwerkelijk tien miljoen euro betalen voor Kilicsoy, dan betekent dat een absoluut transferrecord voor de club. Alexander Gerndt heeft met een transfersom van 4,8 miljoen euro in 2011 nog altijd te gelden als de duurste aankoop uit de clubhistorie. Daarna volgen Ryan Flamingo met een transfersom van 3,1 miljoen euro (in 2024 overgekomen van Sassuolo) en Yoann Cathlin met een transfersom van 2,8 miljoen euro (die per 1 juli aanstaande definitief de overstap maakt van FC Lorient)

FC Utrecht'in Semih Kılıçsoy için yaptığı teklif 👇



• 1 sene kiralık

• 10 milyon euro | satın alma opsiyonu

• Sonraki satıştan pay %20 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 7, 2025

