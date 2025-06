'Feyenoord héél dichtbij akkoord over miljoenentransfer'

Feyenoord en Brentford naderen een akkoord over de miljoenentransfer van , zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl op X. De twintigjarige middenvelder zal naar verwachting voor een miljoenenbedrag de overstap gaan maken naar de nummer tien van de Premier League in het voorbije seizoen.

Milambo wordt al langere tijd in verband gebracht met Brentford. Afgelopen zaterdag zou de Engelse club een eerste bod - van negentien miljoen euro - in De Kuip hebben neergelegd, dat door Feyenoord echter resoluut van tafel zou zijn geveegd. Bovengenoemde site wist te melden dat een transfer daarmee geenszins van de baan was en dat beide clubs op een geheime locatie in Nederland verder zouden onderhandelen over Milambo. Inmiddels is een akkoord dus binnen bereik.

Milambo doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde in augustus 2021 in de hoofdmacht, in een met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Luzern in de voorrondes van de Conference League. Inmiddels staat de middenvelder op zestig officiële wedstrijden in Feyenoord 1, waarin hij goed was voor acht doelpunten en negen assists. Afgelopen seizoen maakte hij onder meer indruk in de Champions League, met twee doelpunten had hij een groot aandeel in de spectaculaire 1-3 uitzege op Benfica in het miljardenbal.

Deze week begint voor Milambo het Europees Kampioenschap Onder 21, waar hij met Jong Oranje naartoe gaat. Na de uitzwaaiwedstrijd tegen Ivoorkust (2-0 winst) weersprak de talentvolle middenvelder voor de camera's van ESPN de geruchten over een persoonlijk akkoord dat hij reeds met Brentford zou hebben bereikt. Helemaal uitsluiten wilde Milambo de transfer echter niet: "Ik zou het niet weten, misschien hebben ze contact gehad met Feyenoord." Feyenoord trok voor volgend seizoen reeds Eredivisietopscorer Sem Steijn aan als versterking van het middenveld en aast daarnaast op Luciano Valente, Milambo's ploeggenoot bij Jong Oranje.

