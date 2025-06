Feyenoord-speler deelt rake vuistslag uit tijdens interland

heeft zich dinsdag van zijn allerslechtste kant laten zien. Tijdens een wedstrijd van Mexico Onder 20 tegen Congo Onder 20 op het Maurice Revello-toernooi kreeg de jonge spits van Feyenoord een rode kaart na een vuistslag.

Mexico Onder 20 nam het dinsdag in het kader van het Maurice Revello-toernooi op tegen de leeftijdsgenoten van Congo. De Mexicanen kwamen na twintig minuten spelen op voorsprong via Oswaldo Virgen, waarna Breyton Fougeu vijf minuten later gelijkmaakte. In minuut 31 kwam Mexico weer op voorsprong via Tahiel Jimenez, waarna Omar Moreno de marge na een uur spelen verdubbelde.

In de slotfase ontspoorde het duel echter volledig. In minuut 88 kreeg Angel Chavez zijn tweede gele kaart, waarna Jean Tsamouna mocht aanleggen voor een strafschop en er 3-2 van maakte. In de vijfde minuut van de blessuretijd benadeelde Carrillo zijn ploeg enorm, toen de jonge Feyenoord-spits een flinke vuistslag uitdeelde aan zijn tegenstander. Daar kreeg hij vanzelfsprekend een rode kaart voor. Tegen negen man kon Congo nog langszij komen, waarna doelpuntenmaker Jason Bemba direct na zijn treffer mocht inrukken voor een tweede gele kaart. Congo won het duel uiteindelijk na strafschoppen, maar Mexico plaatste zich wel voor de volgende ronde.

Op social media gaan beelden rond van de vuistslag van Carrillo, die ineens besluit uit te halen wanneer een tegenstander tegen hem aan loopt. Een gebruiker op X schrijft erbij dat dit een overtreding is waar je normaal gesproken vijf wedstrijden schorsing voor krijgt.

Stephano Carrillo heeft vandaag bij Mexico O20 een rode kaart gekregen tegen Congo O20 waardoor Congo in de laatste minuut nog de 3-3 kon maken.



Hij heeft een speler van Congo een vuistslag gegeven waar je in NL minimaal 5 potjes schorsing voor krijgt..#Feyenoord #Rotterdam pic.twitter.com/bVMYusmva9 — De Overlap (@DeOverlap) June 10, 2025

