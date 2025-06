Gullit brandt KNVB af door weigering Feyenoorder: 'Sneu, verschrikkelijk'

Pascal Bosschaart deed het tijdens zijn interim-periode bij Feyenoord uitstekend, maar werd onlangs voor de tweede keer afgewezen door de KNVB om aan de cursus Betaald Voetbal deel te nemen. Ruud Gullit vindt dat onbegrijpelijk.

Bosschaart was tussen 11 en 24 februari trainer van Feyenoord en maakte onder andere de triomf tegen AC Milan mee. Als de trainer tijdens Rondo op Ziggo Sport de vraag krijgt of hij ooit nog trainer van Feyenoord zal zijn, antwoordt Bosschaart volmondig 'ja'. Hij legt niet veel later uit wat hij van zijn interimtijd bij de club vond. "Het is een prachtige maand geweest voor me. Waanzinnig, ik kan niet anders zeggen. Het is wel heel snel gegaan: ik heb geen tijd gehad om na te denken en te relativeren." De mooie avonden tegen Milan kwamen niet eens echt binnen. "Alles is langs me heen gegaan. De Champions League-hymne heb ik gemist, in Milaan heb je het Sarà perché ti amo wat ik fantastisch vind, heb ik ook compleet gemist."

Tafelgenoot Gullit wil dan een serieuze noot aansnijden. "Jij hebt je droom, je wil trainer van Feyenoord worden. Maar nu word je twee keer geweigerd voor de cursus Betaald Voetbal. Hij heeft bewezen dat hij het kan." De oud-voetballer klaagt vervolgens steen en been over de Nederlandse voetbalbond. "Dan begrijp ik niet dat je als KNVB niet denkt: laat die man direct doorstromen. Nu laat je talent links liggen. Ik vind dat kwalijk. Ik begrijp het niet. Ik begrijp er echt helemaal niks van."

Bosschaart is niet zo streng voor de KNVB en denkt dat de bond zich vast aan regels houdt. Wel vindt de Feyenoorder het natuurlijk jammer. Bosschaart moet nu weer anderhalf jaar wachten om eventueel een kans te krijgen van de bond. Gullit neemt dan het woord weer en vindt de weigeringsreden van de KNVB ook belachelijk. "Zijn visie lijkt te veel op die van Feyenoord." Van die uitleg snapt Gullit niks. "Ik vind dat je ook moet kijken naar kwaliteit. Deze reden vind ik niet voldoende. Dat hij die visie heeft, is ook de reden dat ze (Feyenoord, red.) het zo goed deden toen hij het overnam. Twee keer worden afgewezen is wel erg sneu. Verschrikkelijk."

Later in de talkshow geeft Bosschaart ook nog aan dat hij de trainerscursus mogelijk in het buitenland gaat doen. "Er zijn zeker mogelijkheden, zeker wat landen waar je binnen kunt komen. Ik wil aan de bak. Ik heb eraan geroken en ik wil verder. Ik wil niet zeggen dat ik daarna meteen Feyenoord 1-trainer moet zijn, want ook ik moet dan nog veel leren. Een stap daarvoor zou ook mooi zijn."

