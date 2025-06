'Dat is wel een van domste beslissingen bij Feyenoord ooit geweest'

Feyenoord is momenteel niet met een jeugdelftal actief in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Ajax, PSV en FC Utrecht daar wel met talententeams in spelen. Youri Mulder snapt helemaal niks van het eerdere besluit van Feyenoord om niet mee te doen.

Sinds het seizoen 2013/14 spelen Jong Ajax en Jong PSV op het tweede niveau in Nederland. Eerst was Jong FC Twente ook actief op die manier, maar later werden zij vervangen door Jong FC Utrecht. Feyenoord besloot in die periode echter niet mee te doen met dit plan en speelt dan ook met zijn 'tweede elftal' in de amateurcompetities. Afgelopen weekend hadden de Rotterdammers kunnen promoveren naar de Tweede Divisie en daarmee een stap kunnen zetten naar betaald voetbal, maar het kampioenschap werd op het laatste moment misgelopen. "Een zuur einde", zegt trainer Pascal Bosschaart daarover in Rondo van Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord had graag gezien dat Feyenoord onder 21 een stap richting betaald voetbal had gezet, iets wat Bosschaart beaamt. "Ik denk dat het heel belangrijk is (dat je met Jong Feyenoord in de Keuken Kampioen Divisie speelt). Daarmee wordt het gat naar het eerste elftal gewoon kleiner, denk ik. Fysiek gezien is het een sterkere competitie, meer mannenvoetbal."

LEES OOK: Gullit brandt KNVB af door weigering Feyenoorder: 'Sneu, verschrikkelijk'

Dan komt Mulder met flinke kritiek richting de club van Bosschaart. "Dat is wel een van de meest domme beslissingen ooit bij Feyenoord geweest, om daar niet aan mee te doen." Ruud Gullit noemt het 'ongelooflijk'. Mulder probeert de redenen daarvoor uit te leggen. "Dat is een financiële afweging geweest, dat had je altijd moeten doen." Bosschaart denkt dat het toentertijd financieel niet haalbaar was. "Maar met de wetenschap van nu zullen ze zich wel achter de oren gekrabt hebben."

Een 𝐩𝐢𝐣𝐧𝐥𝐢𝐣𝐤 weekend voor de trainer van Feyenoord Onder 21 🤕#ad #ZiggoSport #Rondo

Speel bewust 18+ pic.twitter.com/lzUnx3oCKB — Ziggo Sport (@ZiggoSport) June 9, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Milambo reageert op Brentford-geruchten 🔗

👉 Feyenoord O21 laat Jong Sparta zweten, maar kan promotie vergeten 🔗

👉 Feyenoord-speler valt teamgenoot aan en vertrekt per direct 🔗

👉 'Voormalig Ajax-spelers én Feyenoord-target slachtoffer grote schoonmaak Graham Potter' 🔗

👉 Feyenoord troeft PSV en FC Groningen af en is voor elfde keer de beste van de Eredivisie 🔗