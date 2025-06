PSV neemt na zes jaar afscheid van basiskracht

maakt na zes jaar PSV de overstap naar het Mexicaanse Chivas Guadalajara. De Amerikaanse middenvelder, die door trainer Peter Bosz ook regelmatig als rechtsback wordt ingezet, vertrekt transfervrij, nadat hij besloot om een aanbod van de Eindhovenaren om zijn contract te verlengen af te slaan.

Ledezma staat al sinds 2019 onder contract bij PSV en werd tussentijds verhuurd aan MLS-club New York City FC, voordat hij zich dit seizoen wist op te werken tot geregelde basisspeler in het elftal van Bosz. De van nature als middenvelder spelende Ledezma werd vanwege het veelvuldig ontbreken van Rick Karsdorp vooral ingezet als rechtsback en kwam dit seizoen tot 38 officiële wedstrijden in PSV 1.

Bij PSV was men tevreden over de ontwikkeling van Ledezma als rechtsback. De Eindhovenaren wilden dan ook dolgraag het contract van de 24-jarige Amerikaan openbreken, daar zag hij echter van af. Ledezma, van origine aanvallende middenvelder, gaf de voorkeur aan een avontuur bij Chivas, dat zich in april al meldde bij hem.

In totaal speelde Ledezma 62 wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists. In Eindhovense dienst wist de enkelvoudig Amerikaans internationaal beslag te leggen op twee landstitels, een beker en de Johan Cruijff Schaal.

