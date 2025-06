Napoli gaat op voorspraak van Conte zeker 35 miljoen euro betalen voor Nederlander

moet voor een bedrag van in ieder geval 35 miljoen euro de overstap maken van Bologna naar Napoli, zo weet Voetbal International. Voor de verdediger ligt een vijfjarig contract klaar bij de Italiaanse kampioen, die de Nederlander op voorspraak van Antonio Conte wil aantrekken. Beukema zal nu moeten wachten op een akkoord tussen beide clubs.

Afgelopen week kwam al naar buiten dat Napoli interesse heeft in de diensten van Beukema. Inmiddels is duidelijk dat de Nederlander zijn zinnen heeft gezet op een stap naar de kampioen van Italië en ook al rond zou zijn met de Napolitanen. De club uit het zuiden van Italië wil de mandekker op voorspraak van trainer Conte halen en heeft een contract voor vijf seizoenen, tot medio 2030, voor hem klaarliggen.

Vooralsnog is er echter geen sprake van een overeenkomst tussen Napoli en Bologna over de transfer. De verwachting is wel dat het slechts een kwestie van tijd is voordat dit gebeurt. Zodra de clubs eruit zijn, zal Beukema voor een bedrag van ‘zeker 35 miljoen euro’ de overstap maken naar de Scudetto-winnaar, waarmee hij de Champions League ingaat.

Beukema kende zijn doorbraak in het profvoetbal bij Go Ahead Eagles en maakte na de promotie in 2020/21 voor negen ton de overstap naar AZ. Twee seizoenen in Alkmaar leverden hem een transfer naar de Serie A op; Bologna betaalde bijna acht miljoen euro voor de mandekker. In totaal speelde Beukema twee seizoenen in Noord-Italië, met als hoogtepunt de eindzege in de Coppa Italia dit seizoen. In mei werd de finale met 0-1 gewonnen van AC Milan.

