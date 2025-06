‘Napoli wil Taylor met ruildeal losweken bij Ajax’

Napoli is voornemens om in te zetten als ruilmiddel om los te weken bij Ajax, zo stelt Damiano Er Faina. Volgens de transferjournalist is er zelfs sprake van een bod, waarbij Napoli naast de Zweed ook geld heeft geboden, maar dit is volgens Tim van Duijn van Voetbal International (nog) niet het geval.

Taylor staat al langer in de belangstelling van Napoli. Bij de kampioenswedstrijd van de Zuid-Italiaanse ploeg twee weken geleden was zijn zaakwaarnemer aanwezig, waarna Gianluca Di Marzio onthulde dat Ajax een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro voor de middenvelder verlangt. Volgens Er Faina hoopt de Italiaanse kampioen dat bedrag nu te drukken door Cajuste de omgekeerde weg te laten bewandelen. De transferjournalist spreekt zelfs al van een bod door de Napolitanen, maar dat wordt door Ajax-volger Van Duijn tegengesproken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gravenberch spreekt zich uit over keuze van Ajax voor Heitinga

Cajuste maakte in de zomer van 2023 voor 11,5 miljoen euro de overstap van Stade Reims naar Napoli, waar hij in zijn eerste seizoen vooral wisselde tussen de bank en de basis. Afgelopen seizoen besloten de Napolitanen de middenvelder te verhuren aan Ipswich Town, waarmee hij uit de Premier League degradeerde. In totaal speelde hij 33 officiële duels voor de Engelsen. Daarin was hij een keer trefzeker en gaf hij ook een assist.

LEES OOK: Frans Timmermans komt tijdens debat over kabinetsval plots met keiharde Ajax-sneer

Ajax alleen voor 'heel mooie club' verlaten

Mocht Napoli Ajax weten te overtuigen met een bod op Taylor, zal de speler zelf ook nog moeten worden overgehaald. Woensdag stelde hij in gesprek met het Algemeen Dagblad nog dat hij niet van plan is zomaar te vertrekken uit Amsterdam. “Als er niet een heel mooie club komt, speel ik liever mijn hele leven bij Ajax”, maakte hij duidelijk. Of Taylor Napoli als ‘heel mooie club’ beschouwt, is niet duidelijk.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel' 🔗

👉 Grote vraagtekens bij trainersduo Ajax: 'Niet onmogelijk, maar ik geloof daar niet in' 🔗

👉 Woerts kondigt vertrek bestbetaalde Eredivisie-speler aan: 'Terug naar zijn roots' 🔗

👉 Parool zinspeelt op nóg een terugkeer bij Ajax: 'Hij koestert de wens...' 🔗

👉 Wild gerucht: 'Ajax wil nóg een Europa League-finalist van 2017 terughalen' 🔗