Frans Timmermans komt tijdens debat over kabinetsval plots met keiharde Ajax-sneer

Frans Timmersmans, fractievoorzitter van de politieke partij GroenLinks-PvdA, heeft woensdag tijdens het debat over de val van het kabinet een gevoelige 'Ajax-sneer' uitgedeeld aan collega-politicus Dilan Yesilgöz. Timmermans stelde dat het het gevallen kabinet namelijk 'helemaal niets' heeft bereikt, een term die volgens hem in Amsterdam wel bekend zou zijn deze maanden.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag met premier Dick Schoof over het gevallen kabinet. Geert Wilders, fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij, besloot dinsdagochtend om de stekker uit de regering te trekken, nadat zijn mede-coalitiegenoten VVD, BBB en NSC niet tegemoet wilden komen aan zijn tien standpunten op het gebied van migratie. Daarop viel later die dag het kabinet definitief.

Tijdens het debat waren er felle confrontaties tussen diverse politici, waaronder dus tussen Yesilgöz en Timmermans. Laatstgenoemde wees hierbij ook naar het afgelopen seizoen van Ajax, waarin de Amsterdamse club de titel aan PSV moest laten. De ploeg van trainer Francesco Farioli verspeelde een voorsprong van negen punten in de vijf laatste vijf duels van het seizoen en verspeelde daarmee het kampioenschap.

Timmermans, wetende dat Yesilgöz een Ajax-fan is, haalde de Amsterdamse club dan ook aan tijdens het felle debat. "Laat ik het in termen formuleren die in Amsterdam deze maanden wel bekend zijn, en zeker bij mevrouw Yesilgöz: hélemáál niets. Uw kabinet heeft hélemáál niets bereikt. Hélemáál niets”, aldus Timmermans, die zelf fan is van Roda JC en AS Roma.

