Sutalo laat zich uit over toekomst bij Ajax

Josip Sutalo is niet bezig met een vertrek bij Ajax. Als het aan de Kroatische verdediger ligt, dan speelt hij ook komend seizoen zijn wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. De miljoenenaankoop van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat heeft zich na een moeizaam eerste jaar bij Ajax knap herpakt.

Sutalo kwam in de zomer van 2023 voor 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. Middels variabelen kon dit bedrag nog oplopen tot 23,5 miljoen euro. In zijn eerste seizoen bij Ajax wist de Kroaat allerminst te overtuigen, maar afgelopen seizoen herpakte de centrale verdediger zich onder trainer Francesco Farioli.

"Ik geloof dat ik mezelf verbeterd heb", aldus de 25-jarige verdediger tegenover Sportske novosti. "Ik heb ervaring gekregen, wat het meest waardevol is. Je blijft leren hoe je jezelf moet positioneren, hoe je moet reageren en antwoorden op de verschillende tegenstanders. Des te meer je speelt, des te zwaarder de tegenstanders en aanvallers van de tegenpartij, des te meer je leert en groeit."

De rechtspoot kende een sterk seizoen bij Ajax en hij vertegenwoordigt een hoge transferwaarde. Toch is hij niet voornemens om de deur achter zich dicht te trekken in Amsterdam. "Ajax is echt een grote club, één van de grootste van Europa. Ik ben tevreden met het aantal minuten dat ik maak, mijn rol, mijn optredens en mijn ontwikkeling, dat is het belangrijkst. Ik ben nu gefocust op de wedstrijden van het nationale team, daarna ga ik op vakantie om mij mentaal op te laden voor het volgende seizoen", benadrukt Sutalo.

Sutalo blikt terug op mislopen titel

In gesprek met het Kroatische medium blikt Sutalo ook nog terug op het mislopen van het kampioenschap met Ajax. In de laatste vijf wedstrijden verspeelden de Amsterdammers een voorsprong van negen punten op naaste belager PSV en zag het de titel uit handen glippen. "Elke wedstrijd was verschillend. Ik kan niet voor het hele team spreken, maar ik dacht persoonlijk nooit dat het over was. Ik benader het altijd wedstrijd voor wedstrijd. Uiteindelijk waren we simpelweg net niet goed genoeg om de benodigde punten te halen en PSV heeft daar optimaal van geprofiteerd."

Hoe het dan zo is misgegaan bij Ajax? "Als je alles bij elkaar optelt is het heel teleurstellend om op deze manier de titel te verspelen, zeker nadat je zo'n grote voorsprong hebt. Ik heb echter geen eenduidig antwoord, iedere wedstrijd had zijn eigen verhaal. Misschien was het de concentratie, misschien ervaring, of iets totaal anders. De club gaat dat analyseren. Ajax is een grote club met het DNA van een kampioen en dit was een pijnlijk einde. Maar we moeten het accepteren, ervan leren en onze volgende kans wel grijpen", besluit hij.

