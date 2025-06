Farioli is plots voorpaginanieuws in Italië

Francesco Farioli staat woensdag op de voorpagina van La Provincia, een regionale krant in het Italiaanse Como. De voormalig trainer van Ajax geldt namelijk als voornaamste optie om Cesc Fàbregas op te volgen bij Como. De Spanjaard staat zelf bovenaan het lijstje bij Internazionale.

Eerder op woensdag kwam naar buiten dat Farioli een van de namen is die wordt genoemd bij Inter om de na de verloren Champions League-finale Simone Inzaghi op te volgen. De Milanezen geven echter de voorkeur aan de komst van Fàbregas, die promovendus Como afgelopen seizoen naar plek tien in de Serie A gidste. Volgens verschillende Italiaanse media zou de Spanjaard zelfs al persoonlijk rond zijn met de CL-finalist en is het nu aan de clubs om vóór het WK voor clubs tot een overeenkomst te komen.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Como instemmen met het vertrek van Fàbregas, is Farioli in beeld om hem op te volgen. Daarmee pakt de regionale krant La Provincia uit op de voorpagina. De voormalig trainer van Ajax zou bovenaan het lijstje prijken van de ambitieuze Serie A-club. Farioli zou zelfs al hebben gesproken met de clubleiding van Como.

Voor Farioli betekent dit dat hij vrij snel na zijn vertrek bij Ajax weer aan de slag kan. Daags na het mislopen van de landstitel besloot hij wegens een verschil in inzicht te vertrekken uit Amsterdam. In zijn geboorteland hebben ze dus ook lucht gekregen van de prestaties van Farioli, waardoor hij mogelijk al heel snel na zijn vertrek bij Ajax weer aan de slag kan. Eerder werd de oefenmeester onder meer in verband gebracht met AS Roma, AC Milan en Rangers FC, maar zij kozen allen voor een andere trainer.

