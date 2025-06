Taylor onthult wat hij bij afscheid tegen Farioli zei

De wegen van Ajax en Francesco Farioli gingen deze zomer na een samenwerking van een seizoen alweer uit elkaar. baalde enorm van het vertrek van zijn trainer en onthult in gesprek met het Algemeen Dagblad wat ze in hun afscheidsgesprek tegen elkaar hebben gezegd.

Nadat Ajax in de laatste weken van de competitie de landstitel was misgelopen, besloot Farioli na afloop van de laatste wedstrijd van het seizoen op te stappen. Direct na zijn vertrek gaf Taylor al aan het ‘pijnlijk’ te vinden en stelde hij ‘een hele goede band’ te hebben met de Italiaan. In gesprek met het AD blikt de middenvelder terug op het vertrek van Farioli. “Dat was emotioneel natuurlijk”, geeft hij aan. “Farioli vertelde ons een dag na de laatste wedstrijd tegen FC Twente dat hij ons ging verlaten. Dat was jammer. Enorm balen. Hij heeft het goed gedaan en echt een heel hechte groep gecreëerd. Daarom was het voor iedereen een emotioneel moment.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ten Hag moet Ajax links laten liggen: 'Maar bij Feyenoord loopt vervanger van Tah'

Farioli informeerde de spelersgroep van zijn vertrek, waarna alle spelers ook één-op-één de kans kregen om afscheid van hem te nemen. “Daarna zagen we elkaar immers ook niet meer. Ik had nog een mooi en goed gesprek met ‘m. Ik denk dat we in een jaar ook een mooie band kregen.” Wat Taylor met zijn voormalig trainer heeft besproken? “Ik heb hem bedankt voor hoe hij me dit seizoen heeft ontwikkeld. Ik kan ook niet anders dan hem heel dankbaar zijn.”

LEES OOK: 'Boca Juniors wil Ajax verlossen van peperdure Mislintat-miskoop'

Die ontwikkeling van Taylor drukte zich ook uit in zijn productie. In 52 duels was hij goed voor vijftien treffers en gaf hij ook acht assists. “Ik weet hoe dat komt”, stelt de middenvelder. “Ik zie en voel ook de trainingen en minder opvallende zaken die ik vorig seizoen al ontwikkelde. Meer meters maken. Daardoor kan ik meer ballen veroveren en vaker voor de goal komen. En daar heeft de trainer heel erg bij geholpen. Dat heb ik hem ook gezegd toen we afscheid namen”, besluit hij.

