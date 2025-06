'Boca Juniors wil Ajax verlossen van peperdure Mislintat-miskoop'

Ajax zwaait miskoop Gaston Ávila binnen afzienbare tijd mogelijk definitief uit. De 23-jarige Argentijnse linksback zou namelijk terug kunnen keren bij zijn oude club Boca Juniors. Dat melden diverse Argentijnse media, waaronder Cronica.

Ávila (23) was in de wilde transferzomer van 2023 één van de twaalf aankopen die door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax werden gehaald. De Amsterdammers telden maar liefst 12,5 miljoen euro neer om de verdediger over te nemen van het Belgische Royal Antwerp FC. Een succes zou Ávila in Amsterdam echter niet worden.

In zijn debuutjaar speelde Ávila, mede door een blessure, slechts acht wedstrijden voor Ajax. Vorig jaar liep de Argentijnse linksachter een zware knieblessure op, waardoor hij lang uit de roulatie was. Op 2 januari van dit jaar meldde Ávila zich voor het eerst weer bij de training van de A-selectie van Francesco Farioli, maar van een rentree bij Ajax kwam het niet.

Begin dit kalenderjaar werd Ávila tot het einde van 2025 verhuurd aan de Braziliaanse club Fortaleza, dat een optie tot koop bedong. Het is niet duidelijk of de Brazilianen deze willen lichten, aangezien de verdediger geen vaste waarde is in Brazilië. Vooralsnog speelde de Argentijn slechts negen duels voor Fortaleza. Daardoor zou Boca Juniors Ávila ondanks de doorlopende huurverbintenis gewoon over kunnen nemen.

Bij Boca Juniors kan Ávila, die tussen 2020 en 2022 speelde voor de Argentijnse topclub, een oude bekende treffen. De club stelde maandag Miguel Ángel Russo aan als nieuwe hoofdtrainer. Hij was ook werkzaam als trainer toen Ávila nog onder contract stond bij Boca Juniors. Naar verluidt zou Russo wel geïnteresseerd zijn in een hereniging met Ávila.

