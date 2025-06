Ajax onthult deel van voorbereiding en reist af naar Italië

Ajax gaat komende zomer deelnemen aan de Como Cup, een voorbereidingstoernooi dat plaatsvindt in Noord-Italië. Dat meldt de Amsterdamse club via de officiële kanalen. Het oefentoernooi wordt gehouden van 23 juli tot en met 27 juli.

Het afgelopen seizoen, waarin Ajax onder trainer Francesco Farioli na een bizarre ontknoping tweede werd in Eredivisie, zit er alweer een tijdje op, maar tot op heden is er nog weinig bekend over de voorbereiding van de Amsterdammers op het nieuwe seizoen. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wanneer de manschappen van nieuwbakken trainer John Heitinga voor het eerst op het trainingsveld verschijnen. Mogelijk is dit eind juni.

Inmiddels heeft Ajax wel een tipje van de sluier opgelicht over een deel van de voorbereiding. Van 23 juli tot en met 27 juli gaat de formatie van Heitinga namelijk deelnemen aan de Como Cup. Naast Ajax doen ook Como, Celtic en Al Ahli mee aan het oefentoernooi, waar de deelnemende clubs zich klaar stomen voor het nieuwe seizoen.

Er is nog niets bekend over het speelschema en de locatie van het toernooi in Noord-Italië. Ook over de ticketverkoop is nog niets bekend. Ajax hoopt hier op korte termijn meer informatie over te hebben.

We’ll be representing in the #ComoCup this summer! 🇮🇹 — AFC Ajax (@AFCAjax) June 3, 2025

