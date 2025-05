Sneijder gelooft Farioli niet: analist komt met complottheorie

Wesley Sneijder is dit weekend op de proppen gekomen met een opmerkelijke complottheorie over Francesco Farioli. De oud-voetballer en analist verdenkt de Italiaanse trainer ervan zijn vertrek bij Ajax al veel eerder dan vorige week in gang te hebben gezet.

Ajax maakte maandag het vertrek van Farioli bekend, daags nadat de Amsterdamse club op de slotdag van het seizoen de landstitel was misgelopen aan PSV. Volgens technisch directeur Alex Kroes hakte Farioli vorige week woensdag, na het 2-2 gelijkspel bij FC Groningen, de knoop door over zijn vertrek. "Francesco appte mij 's avonds vanuit de bus: joh, laten we morgen even samen zitten met elkaar. Toen vertelde hij aan Menno (directeur Geelen, red.) en mij dat hij ernstige twijfels had of hij wel door moest gaan”, zei Kroes tegen de NOS.

Sneijder gelooft echter niet dat Farioli pas na de wedstrijd tegen FC Groningen de knoop heeft doorgehakt. Sterker nog: de oud-voetballer is ervan overtuigd dat de Italiaanse oefenmeester al veel eerder verder keek dan Ajax. “Farioli was alleen maar bezig met zijn eigen cv. Ik denk dat zijn nieuwe club, zijn nieuwe stap al veel eerder bekokstoofd was. We hoeven niet lang te wachten voordat zijn nieuwe club bekend wordt”, verzekert Sneijder in gesprek met Sportnieuws.

Farioli was op de dag dat zijn vertrek bij Ajax wereldkundig werd gemaakt te gast in Rondo. Sneijder is regelmatig te gast in het praatprogramma van Ziggo Sport, maar ontbrak toen Farioli te gast was toevallig. “Ja en nee”, antwoordt Sneijder op de vraag of hij het jammer vond dat hij niet bij Rondo zat toen Farioli te gast was. “Ik denk dat ik genoeg gezegd. Farioli is heel slim in zijn antwoorden.”

Sneijder zag ook geen heil in een confrontatie op tv met Farioli. “Dat had totaal geen zin gehad. Laten we het daarop houden en kijken naar het nieuwe seizoen. Wie de nieuwe trainer van Ajax moet worden? Ik kan nu wel namen gaan noemen, maar de praktijk leert altijd dat er dan iemand anders aan het roer zal staan. Wie mijn droomkandidaat is? Ik denk dan toch Erik ten Hag. Ik denk niet dat hij het wordt, maar hij is nog steeds wel mijn droomkandidaat.” Overigens werd zaterdag bekend dat de toekomst van Ten Hag waarschijnlijk bij Bayer Leverkusen ligt.

Geloof jij dat Francesco Farioli zijn vertrek bij Ajax al eerder besloten had? Laden... 80.2% Ja 19.8% Nee 243 stemmen

