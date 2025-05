Farioli komt niet meer bij na zeer bijzonder eerbetoon van Ajax-fans

Een groep Ajax-fans heeft Francesco Farioli op zeer bijzondere wijze geëerd na zijn vertrek bij Ajax. De ondernemers hebben op geheel Italiaanse wijze een olijfolie uitgebracht voor de trainer: FariOli. De oefenmeester moest hier zelf heel hard om lachen, zo geeft mede-initiatiefnemer Reinier Steures aan in gesprek met Het Parool.

Toen Ajax nog groot kanshebber was voor de landstitel, ontstond bij een groep Amsterdamse ondernemers het idee FariOli, een Toscaanse olijfolie, te ontwikkelen. “Om in te haken op een eventueel kampioenschap kwamen we al snel op ‘holy Farioli’”, legt Steures uit. Daarvoor hadden ze een plan gemaakt met de webshop Fanshoppi en detailhandel Meeuwig in Amsterdam. “In de winkel zouden we een altaar bouwen van de blikken, compleet met een aftapmachine waar mensen zelf ‘heilige’ FariOli zouden kunnen komen tappen, en zilveren kampioensschalen vol bruschetta.” Op de blikken FariOli staat de oefenmeester afgebeeld als heilige.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Berghuis beval Ajax-ploeggenoot aan bij Eagles: 'Maar mocht niet meer vertrekken van Farioli'

Van het idee werd een visueel concept gemaakt, dat Farioli zelfs al onder ogen is gekomen. Dat was kort na de zege op PSV, toen men in Amsterdam steeds meer in de titel begon te geloven. “Ik kwam hem toevallig tegen op de Buiksloterdijk, waar hij aan het hardlopen was in z’n Ajaxtenue”, blikt Steures terug. “Ik riep: ‘Kom op, lekker rennen!’ En meteen daarna: ‘Nee wacht, stop! Dit moet je zien.’ En ik liet hem het plaatje zien op mijn telefoon.” De Italiaan kon het idee zeker waarderen en moest volgens Steures heel hard lachen. “Maar hij wilde het absoluut nog niet hebben over een kampioenschap.”

LEES OOK: Schöne looft ‘exceptionele’ beste ploeggenoot uit carrière

Uiteindelijk gaf Ajax de landstitel in de laatste weken van de competitie volledig uit handen, waarna PSV met het kampioenschap aan de haal ging. Daardoor moest het plan voor FariOli volledig op de schop. Maandag moest er opnieuw een wijziging gemaakt worden, toen duidelijk werd dat Ajax en Farioli uit elkaar gingen. Toch blijven de ondernemers de olijfolie nog altijd uitbrengen. “Zonder commercieel oogmerk, puur als liefdevol erebedankje en gebaar voor de man die volgens veel Amsterdammers het plezier terugbracht bij Ajax.”

FariOli ‘binnenkort’ op aanvraag en in beperkte oplage beschikbaar

De blikken met extra vierge Olijfolie zullen volgens Steures ‘binnenkort’ te koop zijn bij detailhandel Meeuwig op de Nieuwe Hemweg in Amsterdam-Noord. Dat zal alleen op aanvraag gebeuren en de oplage is slechts beperkt. Ook zal er een blik apart worden gehouden. “Ik zou natuurlijk ook nog steeds heel graag een blik aan Farioli zelf geven”, geeft Steures aan, die weet dat de oefenmeester de promovideo voor de olie al heeft ontvangen. “Hopelijk is hij de stad nog niet uit.”

➡️ Meer nieuws over Francesco Farioli

👉 FC Barcelona-legende als nieuwe trainer van Ajax: 'Hij zou een leuke keuze zijn' 🔗

👉 Gigantische dreun dreigt voor Ajax: na Farioli azen ook vijf 'steunpilaren' op vertrek 🔗

👉 Derksen snoeihard voor Farioli: ‘Hij had schijt aan Ajax’ 🔗

👉 Farioli richt zich nog één keer tot Ajax-supporters: 'Ze hadden het mis' 🔗

👉 Telegraaf: ‘Deze eisen van Farioli waren Ajax veel te gortig’ 🔗