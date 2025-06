Farioli kan na Ajax-exit alsnog prestigieuze prijs binnenslepen

Francesco Farioli is een van de vier genomineerde trainers voor de Rinus Michels Award 2025. De vertrokken Ajax-trainer maakt kans om uitgeroepen te worden tot trainer van het jaar in de Eredivisie op 2 juli.

De Rinus Michels Awards worden uitgereikt tijdens het Nationaal Voetbalcoach Congres op Papendal op 2 juli. Naast de prijs voor de beste trainer van de Eredivisie worden ook de beste trainers van de Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie in het zonnetje gezet.

Farioli eindigde het seizoen met Ajax als nummer twee van de Eredivisie. Hoewel Ajax-fans teleurgesteld zijn dat de landstitel in de laatste weken verspeeld werd, is de tweede plaats een behoorlijke verbetering ten opzichte van de vijfde plaats in het afgelopen seizoen.

De genomineerden

Peter Bosz, trainer van het kampioenselftal van PSV, is vanzelfsprekend ook genomineerd. Paul Simonis, die de KNVB-Beker won en als zevende eindigde met Go Ahead Eagles, staat ook op de lijst, net als Ron Jans. De trainer van FC Utrecht loodste zijn team naar een vierde plaats en dus Europees voetbal, voor het eerst sinds 2019.

In de Keuken Kampioen Divisie zijn de trainers van de drie gepromoveerde teams allemaal genomineerd. De lijst met daarop Rick Kruys (FC Volendam), Ruben den Uil (Excelsior) en Anthony Correira (Telstar) wordt gecompleteerd door Melvin Boel, die met FC Dordrecht op de vijfde plaats eindigde in de KKD. Bij de Vrouwen Eredivisie zijn de trainers van kampioen FC Twente en nummer twee PSV genomineerd. Joran Pot maakte Twente op doelsaldo kampioen boven het PSV van Roeland ten Berge.

