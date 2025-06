'Je moet niet en Tadic én Blind naar Ajax halen'

Valentijn Driessen is niet gecharmeerd van het idee om en en aan de selectie van Ajax toe te voegen. De journalist van De Telegraaf denkt dat er dan te veel oude spelers in Amsterdam spelen.

De Amsterdammers zijn niet alleen bezig met een terugkeer van Tadic, maar staan ook in contact met Blind. Driessen vindt beide spelers halen geen goed idee. "Als Tadic niet naar Ajax gaat, zou ik kijken naar Blind. Maar en Tadic en Blind...", stelt de journalist in Kick-Off. Podcastgenoot Mike Verweij wijst dan op het feit dat de verdediger nog een contract van een jaar heeft bij Girona. "Als Ajax moet betalen, dan moet je hem niet betalen. Als je hem gratis kunt ophalen, dan zou ik het altijd doen."

Artikel gaat verder onder video

Met Remko Pasveer, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Jordan Henderson en Wout Weghorst in de gelederen lijkt Ajax niet nog twee extra leiders en ervaren spelers aan de selectie toe te hoeven voegen. Verweij vindt dat niet zozeer een probleem, maar zou Blind niet zomaar een basisrol toevertrouwen. "Dat moet je wel managen. Dat je tegen Blind zegt: 'Kom terug, maar je bent niet gelijk eerste keus.'"

LEES OOK: 'Kroes onderhandelt met ervaren Amsterdammer over terugkeer naar Ajax'

Driessen gelooft niet dat die rol bij Blind past. "Hij belandde op de bank bij Alfred Schreuder. Daar had hij heel veel moeite mee. Hij is wel zo eager om te spelen en niet op de bank te zitten." Volgens Verweij zou Blind nu niet zo stevig reageren als hij toentertijd deed. "In een seizoen krijg je wel veel kansen, die hij zou kunnen pakken. Het is wel een andere situatie dan onder Schreuder, ze zijn weer twee jaar ouder."

