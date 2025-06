Lijnders heeft nieuwe baan bijna binnen: ver gevorderde gesprekken

Pepijn Lijnders lijkt de nieuwe assistent van Pep Guardiola te worden bij Manchester City. Volgens De Telegraaf bevinden de gesprekken tussen de nummer drie van Engeland en de Nederlander zich in een ver gevorderd stadium en zal hij spoedig worden gepresenteerd.

Guardiola wil zijn technische staf bij Manchester City graag versterken met een nieuwe assistent, nadat Juanma Lillo, Íñigo Domínguez and Carlos Vicens de club allemaal hebben verlaten. Donderdag werd duidelijk dat Lijnders en Kolo Touré opties waren om de staf van Guardiola te komen versterken. Inmiddels lijkt het erop dat de keuze op de Nederlander is gevallen.

Volgens De Telegraaf is Lijnders momenteel in gesprek met The Citizens en bevinden deze onderhandelingen zich in een ‘ver gevorderd stadium’. De voormalig trainer van Red Bull Salzburg en NEC wil zich zelf niet uitlaten over een eventuele overstap, maar bronnen rondom de club melden dat de komst van de Nederlander binnenkort zal worden aangekondigd.

Voor Lijnders is een transfer naar Manchester City een pikante. De Nederlander was namelijk van 2015 tot 2024 – met tussendoor een uitstapje van enkele maanden als hoofdtrainer van NEC – als assistent actief bij Liverpool onder Jürgen Klopp. Lijnders gold daar als zeer gewaardeerde kracht in de technische staf van het team dat jaren de belangrijkste uitdager van Manchester City was in de Premier League. Afgelopen zomer ging Lijnders als hoofdtrainer aan de slag bij Red Bull Salzburg, maar daar werd hij in december weer ontslagen.

