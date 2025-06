Kraay eist direct actie van Heitinga en Kroes bij terugkeer Tadic

Als terugkeert bij Ajax, moet hij stoppen met zijn medespelers bedanken na een slechte bal, zo vindt Hans Kraay junior. In dat geval moeten John Heitinga en Alex Kroes volgens de analist direct ingrijpen en de routinier op zijn kop geven.

Ajax wordt al even in verband gebracht met een terugkeer van Tadic. Met de aanstelling van Heitinga als nieuwe hoofdtrainer lijkt de deur helemaal open te staan. De Serviër stelde namelijk dat de aanwezigheid van de oud-verdediger voor hem een goede reden is om terug te keren in Amsterdam. Inmiddels heeft hij ook al afscheid genomen van Fenerbahçe, waar hij de laatste jaren onder contract stond.

Kraay moedigt de terugkeer van Tadic naar Ajax aan, zo stelt hij in zijn column in Voetbal International. De routinier kan nog steeds geweldige cijfers overleggen, zo ziet de analist. “In twee seizoenen in Turkije heeft hij, schrik niet, 29 goals heeft gemaakt, plus 35 assists. Dit zijn wereldcijfers in het voetbal, maar bij Fenerbahçe zijn ze ook niet gek. Daar denken ze misschien dat het een klein beetje op is.” Datzelfde sentiment gold in de vorige periode van Tadic in de Eredivisie. “Maar met Dusan is het eigenlijk nooit over. Dus als we niet verwachten dat hij 34 wedstrijden als een jonge god bloedje snel langs mensen heen loopt, dan denk ik dat het nog prima een jaartje kan.”

LEES OOK: ‘Farioli kan twee weken na Ajax-vertrek bij absolute topclub aan de slag’

Toch heeft Kraay nog wel een boodschap aan Ajax. “Laten ze hem (Tadic, red.) in godsallejezusnaam niet nemen omdat hij op De Toekomst alle jongens naar de gym dirigeert”, stelt de verslaggever, die vindt dat de 36-jarige bij een terugkeer belangrijk moet zijn. Daarnaast moeten Heitinga en Kroes wat Kraay betreft ook direct op de eerste dag ingrijpen. “Zouden ze dan alsjeblieft op dag 1 tegen hem kunnen zeggen: Dusan, fijn dat je terug bent, maar kan je alsjeblieft na een waardeloze pass van een medespeler richting jou, die drie meter over je hoofd vliegt, stoppen met dat gekke klappen.”

