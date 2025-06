'Tadic slaat afscheid bij Fenerbahçe om opvallende reden over'

kwam zaterdagavond om een opvallende reden niet in actie voor Fenerbahçe in de laatste competitiewedstrijd tegen Konyaspor. De Turkse topclub maakte vrijdagavond bekend dat het aflopende contract van Tadic niet wordt verlengd, waardoor de Serviër deze zomer transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. De aanvaller was weliswaar nog speelgerechtigd voor het slotduel van dit seizoen, maar keek er volgens Turkse media tegenop om onvriendelijk ontvangen te worden door de eigen aanhang.

Tadic keerde in de zomer van 2018 bij Ajax terug op de Nederlandse velden. Het huwelijk tussen Ajax en Tadic werd een groot succes, maar kwam vijf jaar na zijn komst toch wel pijnlijk ten einde. De Amsterdammers grepen in het seizoen 2022/23 naast alle prijzen en Tadic was regelmatig het mikpunt van kritiek. Onder John Heitinga, destijds interim-trainer, leefde de Serviër weer op. Het vertrek van Heitinga - een besluit van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat - viel niet goed bij Tadic, die besloot na vijf jaar een punt te zetten achter zijn dienstverband in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

De linkspoot verkaste naar Fenerbahçe. Hij kwam tijdens zijn eerste seizoen in liefst 56 wedstrijden in actie, waarin hij zestien keer trefzeker was en zeventien assists verzorgde. In het afgelopen seizoen scoorde hij dertien keer en fungeerde hij achttien keer als aangever. Geen slechte statistieken, maar het huwelijk tussen Fenerbahçe en Tadic heeft desondanks niet gebracht wat beide partijen ervan hadden verwacht. Tadic won geen enkele prijs in Turkije en vooral het voorbije seizoen verliep teleurstellend. Fenerbahçe, getraind door José Mourinho, kon rivaal Galatasaray niet bijbenen en haakte al voortijdig af in de titelstrijd.

LEES OOK: Fenerbahçe meldt groot nieuws over Tadic, die naast Ajax nóg een optie heeft

Tadic laat laatste wedstrijd aan zich voorbijgaan

De teleurstelling is groot bij de fanatieke achterban van Fenerbahçe. Edin Dzeko en Tadic, beiden vertrekken transfervrij bij de club, besloten dan ook om die reden de laatste competitiewedstrijd tegen Konyaspor aan zich voorbij te laten gaan. Dat schrijven verschillende Turkse media, waaronder Fanatik, althans. “Volgens de informatie die Skorer heeft verkregen, wilden Dusan Tadic en Edin Dzeko van Fenerbahçe geen afscheidsceremonie in het stadion. De fans hadden gereageerd op de spelers in de wedstrijd van Fenerbahçe tegen Eyüpspor. Naar verluidt wilden de twee sterren niet op het veld staan omdat ze vreesden dat hetzelfde incident zich zou voordoen in de wedstrijd tegen Konyaspor”, zo klinkt het.

Fenerbahçe nam vrijdagavond al afscheid van Tadic en Dzeko. De twee ontvingen ieder een plakkaat als dank voor hun bewezen diensten. President Ali Y. Koç sprak enkel lovende woorden over de twee routiniers. “Jullie zullen altijd een voorbeeld zijn voor spelers van alle leeftijden. Als ik naar jullie kijk, zie ik spelers van 19-20 jaar die net aan hun carrière beginnen, hongerig en extra hard werkend. Ik neem afscheid van jullie, maar jullie hebben altijd een familie in Istanbul. Ik wens jullie veel succes en geluk, welke reis jullie vanaf nu ook gaan maken. Ik bedank jullie namens mijzelf en de Fenerbahçe-gemeenschap voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan.”

LEES OOK: Driessen wijst naar PSV: 'Een van de redenen waarom Kroes zich sterk maakt voor Tadic'

Tadic zelf hield het kort en keek, ondanks het mislopen van prijzen, terug op een goede tijd in Turkije. “Het waren twee goede jaren voor mij. Ik vertrek hier met een zuiver hart en dat is het belangrijkste. Ik ben erg blij en trots dat ik jullie heb ontmoet en voor jullie heb mogen spelen. Misschien zien we elkaar in de toekomst nog eens terug”, aldus de voormalig aanvoerder van Ajax. De toekomst van Tadic lijkt overigens in Amsterdam te liggen. Hij wordt al maanden in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. Volgens Tadic zelf zou de aanstelling van Heitinga als nieuwe hoofdtrainer een goede reden kunnen zijn om zijn rentree te maken in de Johan Cruijff ArenA.

Fenerbahçe sloot het seizoen overigens af met een 2-1 overwinning.

Thank you, Dušan, for your elegance, your spirit, and your unwavering belief in this team.



You led by example and left with eternal respect. 💛💙 pic.twitter.com/vjq8GhGksU — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 30, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Heitinga kiezelhard: vijf spelers naar Ajax-kleedkamer 2' 🔗

👉 ‘Ajax kijkt verder dan dure Roefs: KKD-keeper staat er goed op’ 🔗

👉 Analisten lovend over Ajax-target: ‘Vraagprijs aan de hoge kant, maar veel potentie’ 🔗

👉 Kroes krijgt complimenten voor ‘sterke zet’ met Heitinga en Keizer 🔗

👉 Twee transfers aanstaande tussen Ajax en Feyenoord 🔗