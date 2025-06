Gravenberch spreekt zich uit over keuze van Ajax voor Heitinga

Ajax heeft een goede keuze gemaakt met John Heitinga als nieuwe trainer. Dat stelt in een interview met Voetbal International. Volgens de Oranje-international, die afgelopen seizoen bij Liverpool samenwerkte met Heitinga, gaat de Amsterdamse club heel blij worden van Heitinga als nieuwe trainer.

Het afgelopen seizoen was er voor Gravenberch een om niet snel te vergeten. Trainer Arne Slot zag in de middenvelder meer een 6 dan een 8 en dat pakte uitstekend uit. Hij werd kampioen met Liverpool en daarnaast viel hij ook nog persoonlijk in de prijzen. De 23-jarige rechtspoot werd namelijk verkozen tot Talent van het Jaar in de Premier League.

"Ik wist wel dat ik 't kon", aldus Gravenberch in gesprek met Voetbal International. "Aanvallend zéker, maar verdedigend had ik wel mijn twijfels. Dan ga je gewoon hard werken, beelden bekijken van wat er wordt verwacht, John Heitinga die veel met me bezig is geweest. Slot wil graag met een aanvallende 6 werken, ik kan dat brengen."

Vanaf komend seizoen zal Gravenberch het bij Liverpool dus moeten doen zonder Heitinga. De 41-jarige oefenmeester is bij Ajax de opvolger van Francesco Farioli, die daags na de laatste speelronde in de Eredivisie besloot op te stappen. Samen met Marcel Keizer moet Heitinga voortborduren op de weg die is ingeslagen onder de Italiaanse coach.

Gravenberch weet in ieder geval dat hij Heitinga gaat missen bij Liverpool. "Ik had graag gezien dat hij bij ons was gebleven, maar ik gun John natuurlijk zijn transfer, ik ben superblij voor hem", zegt de middenvelder. "Hij is veel met mij bezig geweest. Ik denk echt dat Ajax aan hem een hele goede trainer gaat krijgen", besluit hij.

