Finse bondscoach blundert en roept 51-jarige speler op

De Finse bondscoach van het vrouwenelftal, Outi Saarinen, heeft een behoorlijke blunder gemaakt in haar selectiebeleid. De bondscoach riep vanwege een misverstand op basis van achternamen een 51-jarige oud-international op, in plaats van de 23-jarige verdediger Nanne Ruuskanen.

Saarinen riep Ruuskanen recentelijk voor het eerst op bij het nationale elftal en wilde dat opnieuw doen voor de recente Nations League-interland tegen Servië. Dat liep mis. De bondscoach vergiste zich en riep de 51-jarige Stina Ruuskanen, wiens naam nog in de UEFA-systemen stond, op.

De oudere Stina Ruuskanen, die geen familie is van Nanne, speelde begin deze eeuw twee keer voor Finland. De oud-international reageerde op ludieke wijze in de Finse krant Ilta Sanomat: “Ik ben er klaar voor als de uitnodiging komt! De laatste keer dat ik in een amateurcompetitiewedstrijd speelde was gisteren, dus mijn gevoel over de wedstrijd is goed.”

Omdat de lijst al ingediend was bij de UEFA, kon de fout niet meer hersteld worden. Bondscoach Saarinen gaf op de website van de Finse voetbalbond aan de fout te betreuren. Finland speelde met 1-1 gelijk tegen Servië en greep daarmee naast de groepswinst in de Nations League. Op 26 juni speelt Finland een oefeninterland tegen de Nederlandse Leeuwinnen.

