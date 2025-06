NEC maakt aankoop van 6 miljoen bekend: 'Daar word je warm van'

NEC Nijmegen gaat stadion De Goffert kopen van de gemeente Nijmegen. De aankoop moet in totaal zo’n zes miljoen euro kosten. Daarnaast is er ook het plan om de capaciteit van het stadion uit te breiden.

De voorzitter van de raad van commissarissen, Ron van Oijen, geeft een interview op de clubwebsite. Daarin vertelt hij dat NEC ‘deze maand’ het Goffertstadion overneemt van de Gemeente Nijmegen. Eerder meldde Voetbal International dat de verkoop op 10 juli officieel zou worden afgerond.

Van Oijen bedankt algemeen directeur Wilco van Schaik: “Hij heeft hier jaren aan besteed en ook de financiering heeft hij perfect geregeld.” Volgens VI kost het stadion 4,5 miljoen euro, maar komt het totaalbedrag op zo’n zes miljoen euro, omdat ook de grond moet worden gekocht. De rvc-voorzitter bedankt ook suikeroom Marcel Boekhoorn en de andere geldschieters: “Dit zijn mensen die zeer loyaal zijn aan NEC. Zij zorgen ervoor dat we het stadion en de grond overnemen van de gemeente.”

Daarnaast staat ook de verbouwing van het stadion op het programma, maar: “Dat gaat nog jaren duren. De verbouwing is een dossier dat nog veel langer is dan de koop. Ook hierbij is het de vraag hoe we het gaan financieren. Ik heb tekeningen gezien waar je warm van wordt. Dat gaat een keer gebeuren, maar zo ver is het zeker nog niet", aldus Van Oijen. NEC wil uitbreiden naar een capaciteit van zo’n achttienduizend zitplaatsen.

