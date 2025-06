Opvallend: 'Willem II moet onderhandelen met vader van transferdoelwit'

Willem II wil zich gaan versterken met van Heracles Almelo, dat meldt het Brabants Dagblad. De degradant is naar verluidt dichtbij een akkoord, maar voor een transfer moet eerst onderhandeld worden met technisch directeur en vader van het doelwit: Nico-Jan Hoogma.

Justin Hoogma begon zijn carrière al bij Heracles Almelo en maakte op negentienjarige leeftijd in 2017 de overstap naar TSG Hoffenheim. Later zou hij uitkomen voor St. Pauli, FC Utrecht en Greuther Fürth, voordat hij in 2022 terugkeerde naar Heracles.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Heracles krijgt er kiezelhard van langs na aanpassen uitvak: 'Mensonterend'

Volgens het Brabants Dagblad zal Hoogma op korte termijn de de volgende stap maken naar Willem II. “Hij gaat een meerjarig contract ondertekenen bij de Tilburgers, die wel het doorlopende contract (tot 2026) van de verdediger moeten afkopen”, schrijft de lokale krant.

Vader Nico-Jan is de verantwoordelijke directeur bij Heracles en gaat dus over de onderhandelingen met betrekking tot zijn zoon. Toch lijkt het er niet op dat de club uit Almelo de hoofdprijs zal vragen. Hoogma junior raakte zijn basisplaats bij Heracles kwijt en speelde dit seizoen slechts negen duels.

➡️ Meer KKD nieuws

👉 'Go Ahead Eagles vindt opvolger Simonis in de Keuken Kampioen Divisie' 🔗

👉 ‘Fortuna wil KKD-keeper naar de Eredivisie halen’ 🔗

👉 Willem II zet streep door reeds gepresenteerde speler: 'Moeten onszelf in bescherming nemen' 🔗

👉 KNVB heeft dramatisch nieuws voor Nederlandse profclub: veld afgekeurd🔗

👉 Michael de Leeuw (38) stopt met voetballen en gaat aan de slag in de Eredivisie 🔗