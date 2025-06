Willem II zet streep door komst van reeds gepresenteerde speler: 'Moeten onszelf in bescherming nemen'

Willem II zet vanwege de degradatie uit de Eredivisie een streep door de komst van Maxim Kireev. De twintigjarige aanvallende middenvelder van het Belgische Lierse SK was in februari al aangekondigd als versterking voor het nieuwe seizoen, maar de Tricolores maken gebruik van de degradatieclausule die in zijn contract werd opgenomen.

Kireev werd afgelopen winter al gepresenteerd als nieuwe speler van Willem II, waar hij de beoogde opvolger van Ringo Meerveld (die zo goed als zeker vertrekt) moest gaan worden. De international van Belarus poseerde zelfs al met het shirt van de Tilburgers, maar zijn transfer gaat dus tóch niet door. "Bij die transfer is een degradatieclausule opgenomen", legt technisch directeur Freek Heerkens uit tegenover het Brabants Dagblad.

"Dat heeft puur te maken met het feit dat wij geen onverantwoorde financiële risico’s kunnen en gaan nemen. Een dusdanige smak geld kunnen wij in de Keuken Kampioen Divisie niet uitgeven aan één speler. We moeten onszelf in bescherming nemen. Zo’n clausule is niet geheel ongebruikelijk, trouwens", aldus Heerkens.

Willem II neemt afscheid van huurlingen én publiekslieveling

Afgelopen maandag sloot de selectie van Willem II het seizoen met een laatste bijeenkomst af. Daar werd afscheid genomen van de huurlingen, die allen terugkeren naar hun eigen clubs: Miodrag Pivas (Newcastle United), Cisse Sandra (Club Brugge), Amar Fatah (City Football Group) en Kyan Vaesen (KVC Westerlo). De opties tot koop op Dennis Kaygin (Rapid Wien) en Youssuf Sylla (Charleroi) worden bovendien niet gelicht. Een aantal aflopende contracten wordt daarnaast niet verlengd, zo keert spits en publiekslieveling Jeremy Bokila na de zomer niet meer terug.

🗞️ Willem II neemt afscheid van spelers na seizoensafsluiting — Willem II (@WillemII) June 3, 2025

