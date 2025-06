Eredivisieclub krijgt er kiezelhard van langs na aanpassen uitvak: 'Mensonterend'

Heracles Almelo past vanaf komend seizoen het uitvak in het Asito Stadion aan. Op beelden van Awaydays NL is te zien hoe het eruit komt te zien. Voor het uitvak in het stadion is een soort van tralies geplaatst, wat de veiligheid in en rondom het uitvak ten goede moet komen.

Via de officiële kanalen kondigde Heracles, dat over het algemeen bekendstaatals één van de meest gastvrije clubs van de Eredivisie, begin juni al aan dat het uitvak op de schop ging. Aanleiding hiervoor waren de ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrjid tegen FC Groningen. Vanuit het uitvak werden er voorwerpen op het veld gegooid en ook is er een supporter van FC Groningen uit het uitvak gevallen. Hij kwam terecht op een kind in het vak onder hem, dat op de thuistribune zat. Scheidsrechter Rob Dieperink besloot het duel uiteindelijk te staken, waarna er ook onrust buiten het stadion was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord stemt in met transfer, negen dagen na 'afscheidsinterview'

"We hebben de laatste seizoenen steeds vaker te maken gehad met bezoekende supporters die spullen gooien vanuit het gastenvak. Wij hebben veel geprobeerd om dit te voorkomen, maar de realiteit leert dat het niet stopt. Daarom hebben wij met pijn in ons hart als club besloten om ook in ons stadion een lexaanwand te plaatsen voor het gastenvak. Tevens zal er een net boven de lexaanwand geplaatst worden om het gooien te voorkomen", lieten de Almeloërs weten.

De eerste veranderingen aan het uitvak zijn nu zichtbaar, schrijft Awaydays NL op X, met daarbij twee foto's van hoe het uitvak er momenteel uitziet. Op het sociale medium wordt vol ongeloof gereageerd op de eerste foto's van het bezoekersvak in Almelo. "Schaam je kapot Heracles Almelo. Enkeltje KKD", plaatst iemand. "Wat is dit voor een gebrek aan gastvrijheid??”, pent een ander neer.

LEES OOK: Premier League-club overweegt bod op Pepi, ook interesse uit Italië en Spanje

"Het lijkt wel een wedstrijd: wie maakt het uitvak het slechtst? Clubs lijken elkaar te overtreffen in ontmoedigingsbeleid. Zoveelste dieptepunt in gastvrijheid. Benieuwd welke BVO dit ‘record’ nog denkt te verbreken. Beschamend", reageert weer iemand anders. Ook wordt het uitvak vergeleken met een gevangenis. "Tering, luchtplaats PI Vught is nog gastvrijer", klinkt het.

Supporters roepen op om Heracles-uit te boycotten

De nieuwe uitstraling van het uitvak van Heracles kan dus op weinig goedkeuring rekenen. Op X wordt er dan ook gerept over het boycotten van uitwedstrijden tegen Heracles. "Als je hierin plaats neemt kan je jezelf niet serieus nemen haha. Lekker boycotten", valt er te lezen. "De eerste ploeg die hierheen wordt gestuurd in speelronde 2 direct de toon zetten door te boycotten en de rest van de clubs massaal laten volgen. Mensonterend zeg, als je dit dieren aandoet dan volgt er nog net geen strafrechtelijke vervolging", schrijft een ander.

De eerste veranderingen aan het uitvak van Heracles Almelo zijn zichtbaar… pic.twitter.com/tCmDiYFNi1 — Awaydays NL (@AwaydaysNL) June 17, 2025 De KNVB zou hier tegen op moeten treden. Waarom accepteren we dat mensen als beesten worden behandeld?



En wat zegt het dat een club als @HeraclesAlmelo het blijkbaar heel normaal vindt om hun gasten op deze manier te ontvangen? https://t.co/ruxQFHeVtg — Diederik de Groot (@diederikdegroot) June 17, 2025

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗

👉 ‘Fortuna wil ‘beste keeper van de Eredivisie’ naar Sittard halen’ 🔗

👉 ‘PSV wil Nederlander uit Serie A terughalen naar Eredivisie’🔗

👉 'Heerenveen wil shoppen bij FC Twente' 🔗

👉 Jong Oranje-ploeggenoot raadde Valente al vroeg aan bij zijn club: ‘Nu is hij te duur’ 🔗