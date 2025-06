‘Fortuna wil ‘beste keeper van de Eredivisie’ naar Sittard halen’

Na de terugkeer van naar FC Utrecht moet Fortuna Sittard op zoek naar een nieuwe doelman. Voetbal International weet dat -Hödl van het gedegradeerde Willem II op de lijst met mogelijke nieuwe doelmannen staat.

Het afgelopen seizoen stond Branderhorst onder de lat in de formatie van trainer Danny Buijs. De doelman uit Tiel werd gehuurd van FC Utrecht, waar Vasilios Barkas de eerste doelman was. Na zijn terugkeer is het zaak voor Fortuna om een nieuwe doelman vast te leggen.

Allereerst zal de club uit Limburg proberen om Branderhorst definitief binnen te halen, volgens VI. Onderhandelingen zouden al zijn gestart over een overname van de doelman, die komende zomer uit zijn contract loopt.

Naast Branderhorst noemt het weekblad ook twee andere doelmannen die het afgelopen seizoen actief waren in de Eredivisie. Nordin Bakker van Almere City en Didillon-Hödl van Willem II zouden op een ‘schaduwlijst’ staan. De laatstgenoemde kende ondanks de degradatie uit de Eredivisie een aardig jaar en werd door het Algemeen Dagblad zelfs uitgeroepen tot de beste keeper van de competitie.

