KNVB heeft dramatisch nieuws voor Nederlandse profclub: veld afgekeurd

De KNVB heeft vorige week dramatisch nieuws medegedeeld aan MVV Maastricht, zo maakt de Limburgse club vrijdag bekend op de officiële kanalen. Het kunstgrasveld in Stadion De Geusselt is namelijk afgekeurd en zal moeten worden vervangen.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen van MVV in de Keuken Kampioen Divisie is flink op de schop gegaan, zo maakt de club vrijdag bekend op de clubwebsite. De reden hiervoor is dat de KNVB vorige week aan de club heeft medegedeeld dat het kunstgrasveld in De Geusselt is afgekeurd. Om aan de licentievoorwaarden van de bond te voldoen, moeten de Maastrichtenaren er voor de aanvang van het nieuwe seizoen een nieuwe mat in hebben gelegd.

MVV begint op maandag 30 juni met de voorbereiding op het nieuwe KKD-seizoen, wat normaal gesproken gebeurt met een training in het stadion. Dit seizoen zal echter worden uitgeweken naar Geusselt Sport, een nabijgelegen amateurclub. Ook de rest van de voorbereiding heeft veranderingen ondergaan.

Een deel van de oefenwedstrijden van MVV stond ook in het eigen stadion op het programma, maar deze zijn inmiddels verplaatst naar andere locaties. Of de jaarlijkse fandag, waarop ook een oefenwedstrijd wordt gespeeld, door kan gaan, is nog niet duidelijk. Het nieuwe seizoen in de KKD gaat in het weekend van 8 tot en met 10 augustus van start, dus dan zal het nieuwe veld in De Geusselt er moeten liggen.

