'El Kachati maakt keuze en verkast binnen Nederland'

heeft zijn keuze gemaakt. Na zijn transfervrije vertrek bij Telstar gaat de spits tekenen voor NEC Nijmegen, meldt ESPN. El Kachati had meerdere clubs achter zich aan, zowel uit de Eredivisie als het buitenland, maar de keuze is gevallen op de Nijmeegse club.

De sterspeler van Telstar was in de finale van de play-offs om promotie met een doelpunt wederom belangrijk voor zijn team, dat met 1-3 won van Willem II. De spits, die in het reguliere Keuken Kampioen Divisie-seizoen negentien goals maakte, gaat niet met Telstar mee de Eredivisie in. Het werd al eerder duidelijk dat de Marokkaanse jeugdinternational zijn aflopende contract niet zou verlengen.

El Kachati had de keuze uit een aantal clubs, zo bevestigde hij na de promotiewedstrijd in een interview met Hans Kraay jr. Destijds verklapte de 25-jarige spits ook al dat NEC hem ‘verschrikkelijk graag wilde hebben’. De keuze is uiteindelijk ook op de Nijmeegse club gevallen, zo melden bronnen aan ESPN.

Onlangs werd de sensatie van Telstar nog aan Celtic en FC Twente gelinkt. Ook Schalke 04, Austria Wien en Hannover 96 zouden zich hebben gemeld. Die laatste club zou volgens de technisch directeur zelfs al rond zijn geweest met de speler, maar de deal werd niet op tijd getekend.

