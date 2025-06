Koeman junior dankzij vader eigenaar van miljoenenwoning

Het leven lacht junior momenteel toe. De doelman en zoon van bondscoach Ronald Koeman wist afgelopen weekend met Telstar naar de Eredivisie te promoveren en sinds kort woont hij samen met zijn vriendin Kimberley in hun nieuwe woning in Vleuten. Die heeft Koeman jr. met hulp van zijn vader kunnen kopen.

Koeman jr. kocht het huis in Vleuten vorig jaar al samen met zijn vriendin. Daarvoor betaalde het paar een bedrag van 919.777 euro, ruim 50.000 euro boven de vraagprijs van 869.000 euro. Volgens Bekende Buren heeft de doelman van Telstar de woning echter niet volledig zelf betaald. De hypotheek van 750.000 euro staat namelijk op naam van ROBAR Promotie & Advies B.V., het bedrijf van zijn vader. Op die manier wist de bondscoach zijn zoon een steuntje in de rug te geven.

LEES OOK: Koeman vlak voor interlandperiode tot tranen geroerd

Artikel gaat verder onder video

Koeman jr. woont nu in een luxe woning met een woonkamer met daarin een houtkachel. Verder is er sprake van een volledig uitgeruste open keuken en is er een grote uitbouw met daarin een eigen bar. Het huis bevat vijf slaapkamers, twee luxe badkamers en een tuin met kunstgras en een overkapping. Daarnaast is er op het terrein ruimte om twee auto’s te parkeren.

LEES OOK: Problemen voor Telstar: 'Eerste zes wedstrijden uit, flinke financiële tegenvaller'

Het nieuwe huis van Koeman jr. is opgedeeld in drie etages. Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een badkamer met daarin twee wasbakken, verwarmde spiegels en een inloopdouche. Op de tweede verdieping zijn de overige twee slaapkamers en nog een tweede badkamer.

Foto's van de nieuwe woning van Koeman jr.

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren