Michael de Leeuw (38) stopt met voetballen en gaat aan de slag in de Eredivisie

heeft zijn laatste wedstrijd als profvoetballer gespeeld. De 38-jarige Brabander werd vrijdagavond met zijn club SC Cambuur door FC Den Bosch uitgeschakeld in de Keuken Kampioen play-offs, waarmee zijn laatste seizoen ten einde kwam. Achteraf gaat De Leeuw in op zijn toekomst, voor de camera’s van ESPN.

Cambuur sneuvelde vrijdagavond in de eerste ronde van de play-offs om promotie tegen FC Den Bosch, dat in de tweede helft van de verlenging de beslissende treffer produceerde. Den Bosch won de heenwedstrijd met 1-0, maar in Friesland wist Mark Diemers de stand vanuit een vrije trap gelijk te trekken. In de verlenging was het uiteindelijk Sheddy Barglan die scoorde, waardoor de Bosschenaren aan het langste eind trokken.

De Leeuw moest het tijdens zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal doen met een invalbeurt in de verlenging. Na afloop van de uitschakeling zei de inmiddels oud-speler: “Ik wist het de afgelopen week al, het kan heel raar zijn. Je kan met een teleurstelling ineens in de kleedkamer zitten en dat het gedaan is. Dus ja, jammer.”

De Leeuw blikt terug op zijn carrière: “Ja, veel mooie momenten gehad, bij veel mooie clubs mogen spelen. Een paar prijzen gewonnen, maar vooral: ik heb wel genoten. Ik heb bij mooie clubs gezeten, waar ik nog graag terugkom. Ik heb een paar hele mooie wedstrijden gespeeld. Dat is ook voetbal, ik heb natuurlijk ook een paar dieptepunten gehad. Maar goed, de mooie momenten winnen het wel van de dieptepunten.”

De toekomst

“Ik ga eerst even lekker tot rust komen”, begint De Leeuw over zijn toekomstplannen. “Even een paar maanden van het gezinnetje genieten. Even lekker op vakantie, en dan ga ik bij Groningen in de keuken kijken." Bij FC Groningen beleefde de oud-spits zijn meest succesvolle periode, met als hoogtepunt de KNVB-Bekerwinst in 2015. "Ik ga daar kijken of ik mezelf kan ontwikkelen en eventueel door kan groeien. In welke rol, welke functie? Geen idee. We gaan kijken”, aldus De Leeuw.

