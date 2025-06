'Go Ahead Eagles vindt opvolger Simonis in de Keuken Kampioen Divisie'

Melvin Boel wordt 'zo goed als zeker' de opvolger van de naar VfL Wolfsburg vertrekkende Paul Simonis als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles, zo meldt De Stentor. De Deventenaren zouden inmiddels in 'vergevorderde gesprekken' zijn met de huidige trainer van FC Dordrecht.

Simonis werd afgelopen zomer als 'grote onbekende' aangesteld bij de Eagles, waar hij René Hake opvolgde nadat die had gekozen voor het assistentschap van Erik ten Hag bij Manchester United. Onder leiding van Simonis speelde de club een uitstekend seizoen, waarin Go Ahead in de Eredivisie knap als zevende eindigde en bovendien de KNVB Beker werd gewonnen. De club speelt daarom komend seizoen in de competitiefase van de Europa League, maar Simonis lijkt dat niet meer mee te gaan maken. De trainer is hard op weg naar VfL Wolfsburg, zo werd de afgelopen dagen al duidelijk.

Als opvolger is Go Ahead uitgekomen bij de 38-jarige Boel, zo meldt De Stentor. Boel is niet geheel onbekend in Deventer: de trainer liep in het seizoen 2022/23 stage bij Hake, in het kader van het halen van zijn hoogste trainersdiploma. In die periode was hij ook hoofdtrainer van Feyenoord Onder 21. Afgelopen zomer bood FC Dordrecht hem zijn eerste kans als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Boel leidde de club naar de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, waarna in de halve finale van de play-offs om promotie naar het hoogste niveau werd verloren van Willem II.

LEES OOK: Simonis onthult: 'echte paniek' op Go Ahead-bank in bekerfinale

"De geboren Rotterdammer, die zelf nooit op hoog niveau heeft gespeeld, wordt geroemd om zijn moderne kijk op voetbal en het vermogen om jonge spelers beter te maken. Daarmee lijkt hij de ideale man om de lijn voort te zetten na het vertrek van Simonis", schrijft De Stentor. Technisch manager Paul Bosvelt wil tegenover de krant alleen bevestigen dat Go Ahead 'met kandidaten in gesprek is'. "Zolang er niets concreet is, kan ik nergens op reageren buiten het feit dat Melvin bekend is bij ons, door een eerdere sollicitatie en zijn stage voor UEFA PRO onder René Hake", aldus Bosvelt.

