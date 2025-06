Duitse krant onthult extreem lage afkoopsom Simonis

Go Ahead Eagles en VfL Wolfsburg zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van Paul Simonis, zo weet de lokale krant Wolfsburger Allgemeine. De krant stelt dat er sprake was van een vastgestelde afkoopsom en beide clubs daarom snel tot een akkoord kwamen. De afkoopsom zou minder dan een miljoen euro bedragen.

Vorige week kwam naar buiten dat Simonis een van twee topkandidaten is om de ontslagen Ralph Hasenhüttl op te volgen bij Wolfsburg. De succestrainer van Go Ahead Eagles moest daarvoor concurreren met Jacob Neestrup van FC Kopenhagen. Maandag wist Tipsbladet te melden dat Neestrup niet ging komen en de keuze dus is gevallen op Simonis.

Wolfsburg en Go Ahead Eagles hebben de dinsdag gebruikt om te onderhandelen over de transfer van de trainer en volgens Wolfsburger Allgemeine is er inmiddels sprake van een akkoord. Doordat er een afkoopsom in het contract van Simonis is opgenomen, zouden de gesprekken zeer soepel zijn verlopen. Volgens de lokale krant betaalt Wolfsburg een bedrag van minder dan een miljoen euro voor de oefenmeester.

Recente contractverlenging

Dat de afkoopsom van Simonis zo laag ligt, is op zijn minst opvallend te noemen. De oefenmeester stond afgelopen seizoen pas voor het eerst op eigen benen en was direct succesvol met de winst van de KNVB Beker. Onlangs zette hij nog zijn handtekening onder een contract tot medio 2027, maar dat lijkt hij dus niet uit te gaan dienen.

