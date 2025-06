Klus als hoofdtrainer in Eredivisie lonkt voor bij Ajax vertrekkende Dave Vos

Dave Vos kan na zijn vertrek bij Ajax mogelijk snel elders aan de slag. FootballTransfers weet te melden dat de de huidige assistent-trainer van de Amsterdamse club op de verlanglijst van Go Ahead Eagles staat, mocht Paul Simonis vertrekken. De Deventenaren zien in de 42-jarige Vos een uitstekende kandidaat voor de opvolging van de succescoach. Volgens Voetbal International neemt Ajax op zeer korte termijn afscheid van Vos.

Francesco Farioli, inmiddels vertrokken bij Ajax, nam diverse stafleden mee bij zijn aantreden in Amsterdam. Vanuit de club werd Vos, die eerder onder meer trainer van Jong Ajax was, daaraan toegevoegd. Nu de Italiaan is vertrokken en Ajax met het terughalen van John Heitinga weer een Nederlandse trainer voor de groep krijgt, zou Vos ervan uitgegaan zijn dat hij kon aanblijven in de rol die hij afgelopen seizoen bekleedde. Hij wordt in de technische staf echter vervangen door Frank Peereboom, die afgelopen seizoen Jong Ajax onder zijn hoede had.

Het bij Ajax nog tot 2027 doorlopende contract van Vos wordt afgekocht door de club, waardoor de assistent-trainer vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Hoogstwaarschijnlijk hoeft Vos niet lang werkloos toe te kijken. De voormalig hoofdtrainer van Jong Ajax is bij Go Ahead Eagles namelijk in beeld om succestrainer Simonis op te volgen.

Simonis wist afgelopen seizoen met Go Ahead Eagles beslag te leggen op de TOTO KNVB Beker, waarmee een plek in de competitiefase van de Europa League werd verdiend. Daarnaast eindigde de veertigjarige oefenmeester, die bezig was aan zijn eerste jaar als hoofdtrainer in het betaalde voetbal, op een knappe zevende plaats in de Eredivisie.

De goede prestaties van Simonis zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De oefenmeester staat in de belangstelling van diverse buitenlandse clubs, waarbij met name VfL Wolfsburg concreet zou zijn. Simonis wordt gezien als een van de twee topkandidaten bij de Duitse club. Zelf zou de coach wel de overstap naar Wolfsburg willen maken, maar dan moet er een transfersom voor hem betaald worden.

