Opmerkelijke conclusie na Groningen - Ajax: 'Híj heeft Francesco Farioli in de steek gelaten'

Volgens Aad de Mos heeft Dave Vos Francesco Farioli in de steek gelaten de laatste weken. De afgelopen periode speelde Ajax niet des Ajax en werd het ene na het andere puntenverlies geleden. De assistent-trainer had toen zijn mond moeten opentrekken volgens De Mos.

De ploeg van Farioli leek na de overwinning bij en op PSV van 30 maart de titel zowat binnen te hebben, maar niks bleek minder waar. De afgelopen weken verloor Ajax van FC Utrecht en NEC, terwijl er ook gelijk werd gespeeld met Sparta. Door het gelijke spel tegen FC Groningen van woensdag heeft PSV zondag de titel in eigen hand. De Mos vertelt tegen ESPN dat "De manier van spelen heeft Ajax de das omgedaan. Achteruitlopen tegen de zogenaamde kleintjes en wachten op fouten, dat is niet des Ajax."

Artikel gaat verder onder video

De Mos vindt Farioli ook een bepalende factor voor de mindere resultaten van de laatste weken. “Je ziet aan de opstellingen dat hij geen kampioensstress gewend is en dat hij ook niet precies meer weet wat de manier van spelen zou moeten zijn aan het einde van de rit." Vervolgens wijst de analist ook één andere 'boosdoener' aan. "Hij is ook in de steek gelaten door het Ajax-DNA dat naast hem op de bank zit, Vos". Dave Vos is een van de weinige Nederlanders in de technische staf en zou moeten hebben ingegrepen. "Die (Vos, red.) is daar door de directie geplaatst en heeft zichzelf ook niet gemeld bij die Italianen. Of hij is overruled, maar misschien is het ook een gebrek aan persoonlijkheid van de échte Ajacieden. Als trainers onzeker zijn gaan ze goochelen met opstellingen. Dat is gebeurd."

LEES OOK: 'Premier League-gigant richt ogen op Farioli'

Volgens de analist is de titel nu definitief verspeeld: De Mos weet vrij zeker dat PSV de titel gaat pakken. “PSV gaat dit nooit meer uit handen geven. Die pakken zeker drie punten op Het Kasteel. De overwinning op Heracles was vijf punten waard."

