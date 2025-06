'Heitinga krijgt zijn zin: Ajax wil contract tot medio 2027 ontbinden'

Ajax is in gesprek met Dave Vos om zijn contract - dat doorloopt tot medio 2027 - te ontbinden, zo meldt Voetbal International. Vos (42) fungeerde vorig seizoen als assistent in de staf van Francesco Farioli, maar diens opvolger John Heitinga maakt een andere keuze en heeft geen plaats voor hem.

Farioli nam verschillende stafleden mee bij zijn aantreden in Amsterdam. Vanuit de club werd Vos, die eerder onder meer trainer van Jong Ajax was, daaraan toegevoegd. Nu de Italiaan is vertrokken en Ajax met het terughalen van Heitinga weer een Nederlandse trainer voor de groep krijgt, zou Vos ervan uitgegaan zijn dat hij kon aanblijven in de rol die hij afgelopen seizoen bekleedde.

Niets blijkt echter minder waar. Heitinga neemt in de persoon van Marcel Keizer al een ervaren assistent - die nota bene zelf hoofdtrainer van Ajax is geweest - met zich mee. Daarnaast zou de oud-verdediger zich hard hebben gemaakt voor het doorschuiven van Frank Peereboom, die afgelopen seizoen Jong Ajax onder zijn hoede had. "Daar gaat de clubleiding van Ajax mee akkoord, waardoor de club nu met Vos in gesprek is om het tot 2027 doorlopende contract af te kopen", schrijft VI.

Ajax heeft de opvolger van Peereboom bij de Jong-ploeg bovendien al in huis, zo weet het weekblad. De club zou van plan zijn Willem Weijs (38), die afgelopen seizoen de Onder 19 trainde, door te schuiven naar de beloftenploeg, die uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Weijs werkte in het verleden onder meer als assistent-trainer bij NAC Breda en RSC Anderlecht en was in het seizoen 2023/24 hoofdtrainer van FC Eindhoven.

