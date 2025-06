Voormalig Ajax-speler heeft advies voor Yamal omtrent 'nachtelijke escapades'

De ster van is steeds rijzende. Het grote talent van FC Barcelona is een van de belangrijkste kanshebbers voor de Ballon d'Or dit seizoen. Als de Spanjaard dit jaar niet met de trofee aan de haal gaat, gebeurt dat in de komende jaren wel minimaal een keer. Oud-Ajacied Dani heeft nog wel advies voor Yamal.

Dani speelde tussen 1996 en 2000 72 wedstrijden voor de Amsterdammers. In zijn carrière speelde hij ook nog voor Sporting Lissabon, West Ham United, Benfica en Atlético Madrid. De Portugees stond in zijn tijd bij Ajax bekend als een levensgenieter. "Ik hield van feesten", geeft Dani toe in gesprek met Marca. "Ik verliet Sporting vanwege mijn drukke privéleven, maar toen ging ik naar Londen, Amsterdam en Madrid. De drie steden van de zonden, haha. Ik voetbalde wel, maar genoot ook écht van het leven."

Artikel gaat verder onder video

De jonge ster Yamal zou ook wel eens met die verleidingen te maken kunnen krijgen/hebben gekregen. Aan zijn prestaties op het veld te zien, is dat nu nog niet het geval. Dit seizoen staat de teller op achttien doelpunten en 25 assists voor de 17-jarige aanvaller.

LEES OOK: Ajax verliest toptalent aan Real Madrid, ook Heitinga kan jongeling niet overtuigen

Als Dani moet benoemen welk advies hij het fenomeen van FC Barcelona wil meegeven, komt hij met het volgende: "Ben voorzichtig met je nachtelijke avonturen. De wereld om het voetbal heen is gevaarlijk: er zijn veel verleidingen. Lamine is de beste speler ter wereld. Hij kan een voorbeeld zijn voor zijn teamgenoten, maar dan moet hij geen nachtelijke escapades beleven zoals ik dat deed…"

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Barcelona informeert naar Oranje-international, ook Feyenoord-ster in beeld'

👉 ‘Toekomst De Jong bij Barcelona plots hoogst onzeker’

👉 ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

👉 Messi kiest doelpunt tegen Nederlandse keeper als favoriet uit zijn carrière

👉 Deco in de bres voor fel bekritiseerde De Jong na 'onrechtvaardige' behandeling