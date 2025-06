Flinke opsteker voor Ajax: 'Het is niet noodzakelijk om sterkhouders te verkopen'

Ajax hoeft deze zomer geen sterkhouders te verkopen. Dat vertelt financieel directeur Shashi Baboeram Panday. De Amsterdamse club is momenteel financieel gezond. Wel hoopt het directielid weer terug te kunnen keren naar de financiële zekerheid van een aantal jaar geleden, toen Ajax structureel zeker zestig miljoen euro op de bank had staan.

'We staan er prima voor", onthult Panday voor de camera van Ajax TV. "We kunnen onze rekeningen en salarissen betalen. Niet alleen komende maand, maar ook de maanden daarna. Wat we alleen niet meer hebben, is een hele fijne vetlaag – om het zo maar even te noemen. Dat hadden we in het verleden wel. We kunnen nu een stootje incasseren, maar een grote stoot wordt wat lastiger."

Panday weet dat Ajax 'in de hoogtijdagen' structureel een hoog bedrag op de bankrekening had staan, maar dat het momenteel niet het geval is. "Toen konden we veel makkelijker grotere investeringen doen", weet hij. "Toen hadden we structureel zestig á honderd miljoen op de bank staan. Dat is nu aanzienlijk minder, maar is wel iets waar we graag weer naartoe willen", erkent de financieel directeur.

De financiële situatie van Ajax is dermate positief dat het voor de club niet nodig is on noodgedwongen (top)spelers te verkopen. "We kunnen onze sterkhouders behouden", garandeert Panday. "Het is niet noodzakelijk om per se een paar sterkhouders te verkopen als daar een mooi bedrag tegenover staat'.

Panday verwacht 'heel interessante en dynamische transferzomer' bij Ajax

Voor de komende transferwindow staat er weer het nodige te gebeuren bij Ajax en Panday ziet zowel kansen als uitdagingen. "Het wordt een heel interessante en dynamische transferzomer waarbij er zeker wel flexibiliteit en ruimte is", vervolgt hij. "We zullen kritisch moeten kijken naar welke spelers we willen halen en voor welke bedragen. En tegelijkertijd ook moeten afwachten welke spelers blijven en welke spelers vertrekken."

Mocht zich de kans aanbieden, dan kan Ajax zelfs spelers halen zonder dat er eerst iemand verkocht moet worden. "Als vanuit de compositie blijkt dat het noodzakelijk is en alle personen die er over gaan het unaniem eens dat het een buitenkansje is. En het past ook in de financiën, voor de korte en ook lange termijn, dan is dat zeker mogelijk. Maar het hangt natuurlijk ook van de hoogte van het bedrag af", besluit hij.

