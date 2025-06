Frank de Boer hakt knoop door over toekomst als trainer

Frank de Boer heeft er vrede mee als zijn carrière als trainer erop zit, zo onthult Viaplay- en Rijnmond-presentator Bart Nolles in zijn boek Liverpool en de Nederlanders. De Boer (55) had na zijn succesvolle spelerscarrière onder meer zijn oude liefde Ajax onder zijn hoede en was ook een klein jaar bondscoach van het Nederlands elftal. Sinds hij in december 2023 vertrok bij Al Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten zit hij zonder club.

De Boer beëindigde zijn actieve loopbaan in 2005 als speler van Al-Rayyan (Qatar), om vervolgens als jeugdtrainer terug te keren bij Ajax. In 2008 trad hij in dienst van de KNVB, waar hij samen met Phillip Cocu assistent werd van bondscoach Bert van Marwijk. In die hoedanigheid maakte hij in 2010 de verloren WK-finale tegen Spanje mee.

LEES OOK: Frank de Boer haalt uit naar Ajax

Artikel gaat verder onder video

In december 2010 stelde Ajax De Boer aan als hoofdtrainer, als opvolger van de ontslagen Martin Jol. Onder de oud-verdediger werden de Amsterdammers vier keer op rij landskampioen, maar na het mislopen van de titel in 2015/16 kwam een einde aan de samenwerking. Avonturen bij Internazionale en Crystal Palace eindigden echter in een razendsnel ontslag voor De Boer, die daarna in de Amerikaanse MLS aan de slag ging bij Atlanta United FC en in 2020 werd aangesteld als bondscoach van Oranje. Na de uitschakeling in de achtste finales door Tsjechië op het EK (dat vanwege de coronapandemie in 2021 werd gespeeld) pakte hij zijn biezen, om twee jaar later nog kortstondig bij Al-Jazira voor de groep te staan.

'Mijn vrouw wil ook niet dat ik weer trainer word'

Sindsdien is De Boer regelmatig te zien als analist bij Viaplay, vaak geflankeerd door Nolles als presentator of verslaggever. Nolles schrijft in zijn boek, dat gisteren (woensdag) gepresenteerd werd: "Opnieuw trainer worden hoeft voor hem niet meer zo. Met zijn kleinkinderen, een buitenhuis in Marbella, vier keer per week fanatiek padellen en het werk voor Viaplay is hij druk genoeg, het leven lacht hem toe. 'Mijn vrouw wil ook niet dat ik weer trainer word'", wordt De Boer geciteerd door de auteur.

© Viaplay

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Fulham bombardeert veelbesproken PSV'er tot topdoelwit 🔗

👉 ‘Eredivisie-trainer genoemd als nieuwe assistent Slot’ 🔗

👉 ‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’ 🔗

👉 Opvallend transfergerucht over Ihattaren met klem tegengesproken 🔗

👉 Kraay looft toptalent: ‘Ik zie hem wel snel aansluiten bij Koeman’ 🔗