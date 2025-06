‘Go Ahead Eagles krijgt spoedig duidelijkheid van Simonis’

Paul Simonis gaat de nieuwe hoofdtrainer van VfL Wolfsburg worden, zo onthult het Deense Tipsbladet. De oefenmeester van Go Ahead Eagles troeft daarmee Jacob Neestrup van FC Kopenhagen af. Volgens de krant scheiden alleen de formaliteiten Simonis nog van een overgang naar Duitsland.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Simonis een van twee ‘topkandidaten’ was om aan de slag te gaan bij Wolfsburg. De trainer, die de KNVB Beker won met Go Ahead Eagles, bevestigde later tegenover ESPN dat hij inderdaad met de nummer elf van de Bundesliga had gesproken, maar dat hij ook al een ruim niets meer van de club had vernomen. De andere kandidaat die Wolfsburg overwoog aan te trekken, was Neestrup van Kopenhagen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Twente wil naast Pröpper nóg een verdediger en meldt zich in Deventer

In gesprek met Voetbal International stelde Simonis deze week duidelijkheid te verwachten en dat hij wil voorkomen dat het een soap gaat worden. Volgens de berichtgeving van Tipsbladet komt deze wens van Simonis uit; de Duitse middenmoter is namelijk dichtbij de komst van de Nederlander. De krant weet dat enkel de formaliteiten de succestrainer nog scheiden van een overstap naar de Bundesliga.

LEES OOK: Maurice Steijn wijst Trainer van het Jaar aan in de Eredivisie

Bij Wolfsburg wordt Simonis de opvolger van Ralph Hasenhüttl. De Oostenrijker werd tegen het einde van het seizoen ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Voor Simonis gaat Wolfsburg zijn tweede club in evenveel seizoenen als hoofdtrainer worden. Afgelopen zomer begon hij bij Go Ahead Eagles aan zijn eerste klus en deed het daar uitstekend. Onlangs zette hij nog zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2027, maar dat contract lijkt hij dus niet uit te gaan dienen.

Nog geen akkoord

Update 9 juni 18.22 - Volgens Marco Timmer van VI is er nog geen sprake van een akkoord over een overstap van Simonis naar Wolfsburg. De Duitse club zal zich dinsdag in Deventer melden om een overgang van de trainer te bespreken. Simonis wil zelf graag de overstap naar Wolfsburg maken, maar er zal wel een transfersom voor hem betaald moeten worden.

Wolfsburg meldt zich morgen voor Paul Simonis bij Go Ahead Eagles. De trainer is de enig overgebleven kandidaat. Simonis wil graag naar Wolfsburg dat een transfersom aan de club uit Deventer moet betalen. Zo meer @VI_nl — Marco Timmer (@marcotimmer) June 9, 2025

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Fulham bombardeert veelbesproken PSV'er tot topdoelwit 🔗

👉 ‘Eredivisie-trainer genoemd als nieuwe assistent Slot’ 🔗

👉 ‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’ 🔗

👉 Opvallend transfergerucht over Ihattaren met klem tegengesproken 🔗

👉 Kraay looft toptalent: ‘Ik zie hem wel snel aansluiten bij Koeman’ 🔗