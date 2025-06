Twente wil naast Pröpper nóg een verdediger en meldt zich in Deventer

FC Twente heeft zich bij Go Ahead Eagles gemeld voor centrale verdediger , zo meldt RTV Oost. De 28-jarige stopper moet naast de tweede defensieve aanwinst voor de Tukkers gaan worden.

Kramer hoefde in het voorbije seizoen niet één wedstrijd van Go Ahead laten schieten. De bij AZ opgeleide verdediger vormt in het elftal van trainer Paul Simonis het hart van de defensie naast de Duitser Gerrit Nauber. FC Twente hoopt Kramer - die nog een contract heeft tot medio 2028 - echter naar Enschede te kunnen halen.

Twente heeft zich volgens de lokale omroep inmiddels officieel bij de Eagles gemeld voor Kramer. "Beide clubs zijn momenteel in gesprek over een mogelijke transfer van de 28-jarige mandekker", schrijft RTV Oost. Gisteren (vrijdag) werd al duidelijk dat Pröpper dichtbij een terugkeer in de Grolsch Veste is. De 31-jarige verdediger werd een jaar geleden nog voor zo'n drie miljoen euro verkocht aan de Schotse grootmacht Rangers FC, maar zou nu voor ongeveer de helft van dat bedrag de omgekeerde weg moeten gaan bewandelen. Voor Pröpper ligt een driejarig contract klaar.

Waar Twente de verdediging lijkt te gaan versterken, wil het in andere linies nog niet erg vlotten voor de nummer zes van het voorbije Eredivisie-seizoen. De club probeerde naar verluidt middenvelder Tjaronn Chery (Royal Antwerp FC) en Telstar-uitblinker Youssef El Kachati naar Enschede te halen, maar het duo heeft inmiddels gekozen voor NEC. Voor het middenveld zou daarnaast het Feyenoord-duo Thomas van den Belt en Gjivai Zechiël in beeld zijn, terwijl ook Sparta Rotterdam-middenvelder Joshua Kitolano hoog op het verlanglijstje zou staan.

