Simonis bevestigt interesse Wolfsburg: 'Maar het is niet zo dat ik...'

Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis bevestigt tegenover ESPN dat hij kandidaat is voor het hoofdtrainerschap van VfL Wolfsburg. Vanaf zijn Spaanse vakantieadres laat de coach weten dat hij een maand geleden op gesprek is geweest bij de nummer elf van de Bundesliga, maar ook dat hij sindsdien niets meer van Wolfsburg heeft vernomen.

Simonis (40) leidde Go Ahead in zijn debuutseizoen naar een verdienstelijke zevende plaats in de Eredivisie én de winst van de KNVB Beker, waardoor de club volgend seizoen verzekerd is van een plek in de competitiefase van de Europa League. Simonis werd na het vertrek van Francesco Farioli in verband gebracht met het hoofdtrainerschap van Ajax, maar die club koos uiteindelijk voor John Heitinga. De Eagles zouden hun succestrainer echter alsnog kwijt kunnen raken aan Wolfsburg, zo onthulde De Telegraaf eerder deze donderdag.

"Ik heb een maand geleden een gesprek gehad daar", wordt Simonis geciteerd door de betaalzender. "Een presentatie gegeven, mijn visie uit de doeken gedaan. Daarna bleef het stil. Ik moet nu ook in de media lezen dat ik bij de laatste twee kandidaten hoor", aldus de trainer. De andere overgebleven kandidaat zou Jacob Neestrup van FC Kopenhagen zijn. Simonis kan begrip opbrengen voor het feit dat er nog geen duidelijkheid is: "Ik snap dat ze daar niet over één nacht ijs willen gaan."

'Tweede of derde competitie van de wereld, met mogelijkheden om door te groeien'

Hoewel Simonis het uitstekend naar zijn zin heeft in Deventer, zou Wolfsburg wel een club zijn waarvoor hij een vertrek zou overwegen. "De Bundesliga is de tweede of derde competitie van de wereld. En er zijn mogelijkheden om door te groeien", stipt de trainer aan. Simonis verlengde in mei zijn contract bij Go Ahead tot medio 2027. Daarin is een gelimiteerde afkoopsom opgenomen. "Maar het is niet zo, dat ik wegga voor zomaar elke andere club. Er is ook andere interesse, maar die clubs worden of werden niet zo concreet. Of ik vind of vond die niet de moeite waard om Eagles voor te verlaten", aldus Simonis.

