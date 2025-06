Go Ahead moet toch vrezen, Simonis ‘topkandidaat’ in Bundeliga

Paul Simonis is een van twee topkandidaten om trainer te worden bij VfL Wolfsburg, zo weet De Telegraaf. Zo moet Go Ahead Eagles ondanks de recente contractverlenging toch vrezen voor het vertrek van de succestrainer. Naast Simonis is ook Jacob Neestrup van FC Kopenhagen in beeld.

Simonis maakte in zijn eerste seizoen bij Go Ahead Eagles direct indruk. De oefenmeester bereikte de finale van de KNVB Beker en wist de prijs ook te winnen door na strafschoppen af te rekenen met AZ. De Deventenaren wilden dan ook graag langer door met de trainer, die eerder in beeld was om Francesco Farioli bij Ajax op te volgen. Richting het einde van mei zette hij echter zijn handtekening onder een nieuw contract in De Adelaarshorst, waardoor hij tot medio 2027 vastligt.

Nu lijkt Go Ahead Eagles toch rekening te moeten houden met een vertrek van de succestrainer, aangezien Wolfsburg serieus overweegt hem aan te stellen. Op het eerste gezicht heeft Neestrup echter een kleine voorsprong op Simonis, zo stelt de krant. Dat komt doordat de sportdirecteur van Wolfsburg, Peter Christiansen, in het verleden werkzaam is geweest bij Kopenhagen en eerder met Neestrup heeft gewerkt. Toch is het zeker geen garantie dat de Duitsers erin gaan lukken hem los te weken uit de Deense hoofdstad.

In dat geval gaat Wolfsburg vol voor de komst van Simonis, zo verwacht men in Duitsland. De succestrainer zou namelijk precies in het profiel passen dat de nummer elf van de Bundesliga voor ogen heeft en maakte daarnaast grote indruk in zijn eerste jaar als trainer van Go Ahead Eagles.

