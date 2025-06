NEC haalt voormalig smaakmaker terug naar de Eredivisie

NEC Nijmegen haalt terug naar de Eredivisie, dat bevestigt de Nijmeegse club via de eigen kanalen. De buitenspeler, die eerder uitkwam voor Willem II, PEC Zwolle en FC Twente tekent voor één jaar, met een optie tot nog een jaar.

Misidjan brak in Nederland door bij Willem II, dat hem na het degradatieseizoen uit de Eredivisie in 2013 verkocht aan het Bulgaarse Ludogorets. Vijf Bulgaarse landskampioenschappen later vertrok hij naar FC Nürnberg in de Bundesliga. Na anderhalf seizoen in Duitsland keerde hij transfervrij terug in Nederland met PEC Zwolle. Een seizoen later pikte FC Twente hem - wederom transfervrij - op. Twee succesvolle seizoenen in de Eredivisie leverden Misidjan een transfer naar het Saudi-Arabische Al-Tai op. Afgelopen seizoen kwam de rechtsbuiten uit voor het Ferencvaros van Pascal Jansen, maar kwam hij nauwelijks aan spelen toe.

LEES OOK: Eredivisie-club loopt miljoenenbedrag mis door medische keuring

Artikel gaat verder onder video

Na zijn periodes in Saudi-Arabië en Hongarije keert Misidjan wederom terug in de Eredivisie, met NEC. De 31-jarige vleugelaanvaller tekent voor één seizoen, met een optie voor een extra jaar.

Op de website van NEC vertelt directeur spelerszaken Carlos Aalbers: “Virgil is al lange tijd een interessante speler voor ons en het contact loopt al sinds zijn vorige periode in Nederland. We zijn blij dat hij nu naar Nijmegen komt. Met zijn dribbels en creativiteit geeft hij ons extra wapens in de aanvalslinie.”

𝐍.𝐄.𝐂. 𝐡𝐚𝐚𝐥𝐭 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐥 𝐌𝐢𝐬𝐢𝐝𝐣𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐠 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐄𝐫𝐞𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐞 🇳🇱



De 31-jarige vleugelaanvaller verruilt het Hongaarse Ferencváros per direct voor N.E.C. #WelkomVirgil — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) June 12, 2025

➡️ Meer NEC nieuws

👉 Schöne looft ‘exceptionele’ beste ploeggenoot uit carrière 🔗

👉 Dit is het beste elftal uit Gelderland 🔗

👉 Ajax krijgt speler van buitencategorie getipt van NEC 🔗